必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

▲▼必勝客聖誕花圈比薩睽違4年升級回歸。（圖／業者提供）

▲必勝客聖誕花圈比薩睽違4年升級回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

被網友譽為「聖誕打卡美食」的必勝客聖誕花圈比薩睽違4年升級回歸，「聖誕花圈黃金雞比薩」不僅肉量升級，更在花圈中心放入滿滿酥炸嫩雞球，即日起限時3周開賣；同步推出「聖誕超級大餐」組合現省980元。另外，拿坡里則找來海綿寶寶電影版推出聯名套餐、周邊。

▲▼必勝客聖誕花圈比薩睽違4年升級回歸。（圖／業者提供）

▲聖誕花圈黃金雞比薩以聖誕色彩金、紅、綠為主打。

必勝客升級版「聖誕花圈黃金雞比薩」以先炸後烤的香酥雞、番茄點綴，搭配內外雙圈芝心餅皮並嵌入菠菜，交織出金、紅、綠的聖誕經典色彩，再佐以煙燻BBQ醬與香濃芝心起司，口感濃郁豐富，花圈中央則豪邁放上酥炸嫩雞球，單點售價429元，即日起至12月29日限量上市，首周於PK APP獨家開賣，可享外帶買大送大、外送買大送小849元起。

▲▼必勝客聖誕花圈比薩睽違4年升級回歸。（圖／業者提供）

▲加碼推出「聖誕超級大餐」。

業者更推出「聖誕超級大餐」，內含聖誕花圈黃金雞比薩+嫩牛大蝦起司大比薩（黑鑽松露火山餅皮）+德國豬腳海陸盛宴拼盤（德國豬腳佐黃芥末醬1份、黃金和風鱈魚塊6塊、BBQ烤雞3腿3翅、薯金幣大份1份）+1.25L飲料2選1（可樂、七喜），售價1588元，較原價現省980元，PK雙饗卡APP限定販售。

▲▼拿坡里聯名《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》。（圖／業者提供）

▲拿坡里聯名《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推出4款套餐、周邊。

同為搶攻聖誕、跨年商機，拿坡里攜手《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推出限量聯名活動，有4款限定套餐，售價960元起，外送、外帶價格不同，以及只送不賣的周邊「木漿海綿」，共有4種造型隨機贈送，送完為止，即日起至1月7日限時開跑。

業者更祭出一系列年末限定優惠，至18日前可享「8塊烤雞特價199元」、「3塊炸雞特價105元」以及「3款披薩買大送大（招牌牛丼披薩、濃起司五重派對、金賞烏魚子披薩）」，特價490元，優惠適用於內用、外帶。

