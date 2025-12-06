　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11美式拿鐵「買2送2」

▲▼全家便利商店推出「普發三重奏」優惠。（圖／業者提供）

▲全家便利商店咖啡「買6送6」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末，超商紛紛推出咖啡優惠，全家限時今（6）日指定單品咖啡「買6送6」，即日起至12月9日還有新品白烏龍茶、鮮露紅茶皆「買1送1」。7-ELEVEN 門市特選美式及拿鐵、黑糖珍珠撞奶「買2送2」，APP也有特大濃萃美式「買12送12」。

★全家

●咖啡買6送6

全家推出全新單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」，12月6日限定一天，Let’s Café中杯、大杯單品美式及拿鐵「買6送6」，兌換期限至115年6月30日。另外還有「6杯美式或拿鐵＋6杯哈根達斯冰淇淋」組合半價優惠，限量1萬組。

甜點控也有minimore系列指定品項「買2送1」、極鬆餅全品項「買6送3」。

▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

●新品茶飲買1送1

全家「AI科技煮茶」技術導入全台1000間店，新品4款現煮精品茶、4款奶茶，即起至12月9日，門市同系列任選「買1送1」：

・白烏龍茶買1送1，5折（原價40元／杯）。

・鮮露紅茶買1送1，5折（原價40元／杯）。

・白烏龍醇奶茶買1送1，5折（原價55元／杯）。

・鮮露醇奶茶買1送1，5折（原價55元／杯）。

全家APP「隨買跨店取」也同步推出「買5送5」限時優惠，每位會員限購2組，兌換期限至2026年3月31日。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家Let’s Tea即日起至12月9日，新品現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）

●康康5買1送1

全家12月5日至12月7日「康康5」精選買1送1：

・WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕買1送1，5折（原價40元）。

・FMC南非國寶茶買1送1，5折（原價30元）。

・農心辣白菜泡菜拉麵（袋麵）買1送1，5折（原價49元）。

・樺達硬喉糖檸檬薄荷買1送1，5折（原價42元）。

▼全家精選商品買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11即日起至12月7日，多款CITY CAFE咖啡、CITY TEA 飲料「買2送2」：

・特選美式買2送2，5折（原價65元／杯）。

・特選拿鐵買2送2，5折（原價80元／杯）。

・黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元／杯）。

・大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元／杯）。

・大杯精品美式買2送2，5折（原價100元／杯）。

・茶凍／蜂蜜系列指定飲品「買1送1」，可選冰鑲花茶凍金焙烏龍、冰茶凍梔子花青茶、冰甜杏凍金焙烏龍、冰輕烏龍茶凍、冰蜂蜜金焙烏龍。

●「聖誕購物趴」雙12優惠

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至12月12日，推出「歡慶聖誕購物趴1212優惠組」活動：

・CITY CAFE特大濃萃美式，買12送12（每日限量1.5萬組）。 

・CITY CAFE特大濃萃拿鐵，26杯1212元（10萬組）。

・CITY CAFE特大厚乳拿鐵，23杯1212元（10萬組）。

・CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選32杯1212元 （5萬組）。

・CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選36杯1212元（5萬組）。

・CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選26杯1212元（5萬組）。

▼7-11即日起至12月12日，指定咖啡買12送12。（圖／業者提供）

●一起品茶趣

7-11每月7日「一起品茶趣」，12月7日至12月9日在「OPENPOINT行動隨時取」推出優惠：

・珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元／杯）。

・琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元／杯）。

・珍珠焙火烏龍4杯200元（原價75元／杯）。

・香鑽水果茶4杯190元（原價70元／杯）。

・青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅4杯160元（原價60元／杯）。

▼7-11連續3天「一起品茶趣優惠」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●即日起至12月23日門市優惠：

・大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・大杯巧克力歐蕾，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價1杯79元）。

・紅玉紅茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・四季春青茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・桂圓紅棗茶，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・黑糖薑茶，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・大杯摩卡咖啡，買1送1，5折（原價1杯70元）。

・醇脆黑糖拿鐵，買1送1，5折（原價1杯65元）。

・橙香美式，買1送1，5折（原價1杯45元）。

・橙香拿鐵，買1送1，5折（原價1杯45元）。

▲萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●萊爾富APP即日起至12月23日：

・大杯特濃美式，買20送20，5折（原價1杯55元）。

・大杯特濃拿鐵，買20送18，53折（原價1杯65元）。

12/03 全台詐欺最新數據

