全聯推「福利券」最高省4千　領券步驟一次看

民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯推「福利券」最高可省4千！OPENPOINT 新制度點數放大

▲▼全聯推出「PX Pay福利券」每周都有優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出「PX Pay福利券」每周都有優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商、超市近期同步升級數位服務，用手機就能輕鬆省錢。全聯今（8）日宣布「PX Pay福利券」正式上線，主打「先領券，再消費」合計最多可省超過4000元。7-ELEVEN 在OPENPOINT APP推出新功能「品牌專用點」，消費滿額直接送品牌專用點數，等於買1送1。

★全聯推出「福利券」

全聯正式推出「PX Pay福利券」，整合全聯集團4大通路，涵蓋全聯、大全聯、小時達、全聯全電商，會員只要打開PX Pay，即可一次領取所有優惠，告別過往優惠分散的困擾。

▲▼全聯推出「PX Pay福利券」每周都有優惠。（圖／業者提供）

▲每周一上午11點都會發出「類別券」滿額現折，最高8折。（圖／業者提供）

福利券以「周周都有新優惠」為主軸，12月起每周都會發出10張以上優惠券，從生鮮、日用品、線上電商都有折扣。每周一上午11點發放「類別券」，全檔期提供超過30張「滿額現折券」，最高8折，合計可現省超過4000元。

另一種「品牌合作券」則依各檔期提供不同折扣，讓會員每週開APP都有新驚喜。全聯預估，每月福利券使用量上看15萬張，帶動更多人回店消費。

▼「PX Pay福利券」領券步驟一次看。（圖／業者提供）

▲▼全聯推出「PX Pay福利券」每周都有優惠。（圖／業者提供）

★7-11 OPENPOINT APP推出「品牌專用點」

7-ELEVEN 近日於OPENPOINT APP推出全新「品牌專用點」功能，讓消費者購買指定商品時，除了能累積一般OPENPOINT點數外，還能同步獲得品牌專屬回饋點，下次購買指定商品時，可直接折抵使用，1點折1元，跨店通用，讓點數更靈活划算。

▲▼7-ELEVEN 近日於OPENPOINT APP推出全新「品牌專用點」新功能。（圖／業者提供）

▲OPENPOINT APP推出全新「品牌專用點」功能。（圖／業者提供）

OPENPOINT自2014年上線以來，已形成跨產業、跨通路的點數生態圈。7-ELEVEN觀察發現，會員最常用的功能包括兌換超商商品、折抵生活繳費、點數抽獎，其中以「兌換超商商品」最受歡迎，例如只要20點OPENPOINT，就能兌換價值35元的CITY CAFE中杯美式咖啡。

此次新增的「品牌專用點」功能，讓會員未來購買CITY系列、飲品、零食或品牌合作商品時，可同步累積專屬點數，相當於買越多、折越多。

▲▼7-ELEVEN 近日於OPENPOINT APP推出全新「品牌專用點」新功能。（圖／業者提供）

▲OPENPOINT 點數可兌換多種商品。（圖／業者提供）

12月點數兌換旺季，OPENPOINT也推出上百種跨通路兌點選擇，包括星巴克飲品、CITY系列飲品、酷聖石冰淇淋、iOPEN Mall購物金、21Plus商品兌換券、聖德斯科購物金與公益捐贈等多元項目；其中10點加998元兌OPEN!夢想演唱會雙人票的活動將於12月13日截止，吸引不少粉絲搶換。

▲▼7-ELEVEN 近日於OPENPOINT APP推出全新「品牌專用點」新功能。（圖／業者提供）

▲「uniopen PRIMA」會院制度，推出BEAMS DESIGN經典三原色襪限定預購。（圖／業者提供）

同時，uniopen PRIMA會員制度持續升級，首波限量5萬名額已全數額滿，官方開放候補登記名單；另外也不定期推出限定預購活動，近期登場的BEAMS DESIGN經典三原色襪（三色入組）限量1,000組，每組349元，供會員搶購收藏。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

