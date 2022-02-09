情人節網購代客送禮助攻遠距離傳情　攜手4大月老線上點燈求姻緣

▲西洋情人節將至，網購業者觀察近期送禮需求有顯著成長。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

一年一度西洋情人節將近，網購業者把握這波浪漫商機，集結豐富選品推出限定專區，不管是要放閃、告白，都能甜蜜送到心坎裡，甚至推出代送服務，遠距離也能隔空傳情，心意不打折，還兼顧防疫需求。也有平台針對單身族推薦招桃花小物，並且攜手4大月老廟可以線上點燈求姻緣。

情人節送禮，根據對方喜好挑選適合的禮品很重要，東森購物網「情人節放閃有禮」專區精選實用、浪漫等好禮，依照不同預算需求，助攻告白或討好另一半等各種送禮計畫，搭配滿額優惠至活動頁面登記，全站消費滿3,030元送300、累積滿5,200元送520，無負擔甜蜜送禮，同時還能參加「邱比特訂單遊戲」，消費滿1,000元可抽一次，最高獎項有東森幣520枚或全站折價券520元，中獎機率100%。

▲東森購物網推「情人節放閃有禮」活動，專區精選各式好禮，助攻送禮計畫。（圖／翻攝自東森購物網）

今年西洋情人節逢周一，不少有情人都要上班，看好遠距送禮商機升溫，遠傳friDay購物主打「送禮館」服務，試營運期間免費提供精美包裝與專屬祝福賀卡加值服務，可代為送達辦公室或對方家中，讓無法親自送禮或害羞不敢當面傳情的人，都能確實傳達心意，收禮的則是充滿驚喜感。

樂天市場推出西洋情人節限定專區，集結甜品、美妝品及3C遊戲等各大品類助攻送禮，購買指定商品全站再享高達40%回饋。而近一週以來，平台觀察到，「情人節」、「香水」、「巧克力」等關鍵字搜尋量及訂單量，相較去年同期增加15%。

其中，巧克力為送禮首選，占情人節相關商品銷量40%，限定、限量款最受歡迎，香水、包包、飾品等精品排名第二，又以Jo Malone香水最受青睞，第三名則是招桃花開運小物，像是茶寶的開運擲筊皂招桃花款，以1:1擲筊造型香皂，結合實用、創意及開運求姻緣等元素，不論送禮或自用，都是相當受歡迎的送禮小物。

盼早日脫單的話，蝦皮購物集結近40家開運名店，慈德月老殿月老歡喜鍊、大甲鎮瀾宮桃花祈福代燒金紙、花開緣滿粉晶擺鎮、開運水晶樹等，月老求姻緣服務、招桃花小物最低下殺3折，另推出「全台月老遶巡」專區，即日起至2/18只要用1蝦幣，可抽台中樂成宮、慈德慈惠堂、旗山天后宮、台南大觀音亭4大知名廟宇「線上點燈+求姻緣服務」，想求桃花卻擔心群聚風險的人，不需親自去宮廟，由廟方人員替你求姻緣。

▲蝦皮購物攜手4間月老廟，用1蝦幣可抽線上點燈求姻緣服務。（圖／蝦皮購物提供）