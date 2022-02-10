　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中興新村運動休閒設施損壞失修　國發會核定修繕經費5月可望完工

▲中興新村籃、網球場及公園遊戲設施改善經費已核定，明年5月將嶄新升級。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

▲國發會已核定中興新村籃、網球場及公園遊戲設施改善經費，估計今年5月將完工啟用（下同）。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

記者高堂堯／南投報導

中興新村幅員廣闊，是南投縣舉辦許多運動賽事及假日休閒活動的最佳選擇，但多處人行步道、球場、公園設施皆損壞失修，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧指出，國發會已編列經費、將做全面性地面層修繕，春節過後開工、估計今年5月就能竣工啟用，盼大幅提升住民的運動休憩環境。

蔡培慧去年底曾會同國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴、南投縣議員賴燕雪議員，赴中興會堂前方的籃、網球場會勘，南投市民代表曾億弘、廖梓佑議員辦公室主任曾琮愷亦到場關心。

▲中興新村籃、網球場及公園遊戲設施改善經費已核定，明年5月將嶄新升級。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

賴燕雪表示，她接到民眾陳情，中興新村室外球場經受到紫外線照射及雨水侵蝕，加上有部分民眾未著運動鞋入場，導致PU表面層大面積損壞，而民眾從事球類運動時移動速度快，常發生滑倒受傷情況；此外，許多民眾利用清晨或晚間來運動，但照明光線不足，也是安全一大隱憂。

▲中興新村籃、網球場及公園遊戲設施改善經費已核定，明年5月將嶄新升級。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

蔡培慧表示，中興新村除了持續有進展的中興大學分校設置案，她從2019年起也陸續爭取到人行步道及公園遊樂設施的修繕經費，未來幾個月除球場地面表層，也會針對鄰近4所公園的遊戲設施進行修繕。

吳文貴指出，中興新村環境得天獨厚，未來內轆地區將成立中部地區國家植物園，亦開始進行園區相關整建與稀有植物的收集、栽培與展示工作，「植物方舟」計畫可望帶來喜愛大自然、探索原生物種及稀有物種的遊客，深具教育與保育意涵。

ET快訊
正妹人妻慘被分屍4塊！恐怖遺骸水上漂　凶手竟是「它」
汪小菲牽新女友爆婚內出軌！張蘭1舉動「挺大S復婚」網全傻眼
本土校園再增5例確診　總數達1059例
烤蕃薯機竟拿來「烤蝦」！超商店員自拍影片曝光　網全看傻
錄取率超高！「考上1職業」他後悔了　網嘆：一堆人被騙進去
快訊／新北可不可女店員確診　同事「快篩陽性」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中興新村運動休閒設施損壞失修　國發會核定修繕經費5月可望完工

延山里老荔枝樹承載400年地方記憶　竹山鎮設碑讓它繼續說故事

堺橋部落聚會所興建工程動土　台東縣長:化族人期待為推行動力

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

台東成功鎮多元照顧服務中心啟用　讓長者更加有感

情人節浪漫看光影　2022水岸花都元宵活動登場

財神來報到　愛購台東消費季首次開放民眾到場抽獎

拐杖男牽機車險跌倒　警伸援手護送返家

婦人意志消沈欲輕生　警消苦尋8小時海邊堤岸找到人車

《華燈初上》第 3 部 正式預告

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

法鬥犬開心狂奔越水溝找媽　沒踩穩慘墜落秒呆：我在哪

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

中興新村運動休閒設施損壞失修　國發會核定修繕經費5月可望完工

延山里老荔枝樹承載400年地方記憶　竹山鎮設碑讓它繼續說故事

堺橋部落聚會所興建工程動土　台東縣長:化族人期待為推行動力

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

台東成功鎮多元照顧服務中心啟用　讓長者更加有感

情人節浪漫看光影　2022水岸花都元宵活動登場

財神來報到　愛購台東消費季首次開放民眾到場抽獎

拐杖男牽機車險跌倒　警伸援手護送返家

婦人意志消沈欲輕生　警消苦尋8小時海邊堤岸找到人車

全台唯一冬奧聖火傳遞者　30年老台商：只為運動沒受到任何施壓

穩物價　經長王美花：產業公會、業者全力相挺抗漲

12星座最新運勢一次看！水瓶桃花燦開、金牛財運臨門

梁赫群妻洩Sandy世紀婚禮細節　當婚顧自爆「唯一遺憾」糾結8年

接見太魯閣事故家屬　蘇貞昌6度致歉承諾改革台鐵

正妹大胃王驚收不明包裹「裡面還塞一包錢」！　怒了：很不尊重

T-ara芝妍認愛「同時宣布結婚」　甜蜜望男友：他讓我知道幸福

朱立倫提修法禁日本食品進校園　蔡英文打臉：學校衛生法早明定

金宇彬、李光洙都來了！招牌笑眼超市打工　網嗨炸：以為在拍電影

炎亞綸秀6位數「陳年珍藏」亮粉籍　《蝙蝠俠》電影畫面公開

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

參選桃園市長？　羅智強等走完謝票行程

台61線南下38k至47k路段　2/11-12施工交管

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

黃偉哲喜報台南購物節破百億消息

台南打疫苗送關帝Q版燈籠！

五大隊辦理新進人員訓練及測驗提升戰力

春節台南固定測速照相告發3209件

黃偉哲赴麻豆國小學校視察校園防疫整備

77歲獨居婦疾病纏身　潮警暖心所長施援手

捐出屏東市振興券　早午餐飄香人情味

漁民做好養水及水質管理

更多熱門

相關新聞

女子深夜獨坐公園　色男熊抱襲胸猥褻

女子深夜獨坐公園　色男熊抱襲胸猥褻

桃園市胡姓男子2020年10月間深夜在中壢區某公園閒逛，發現1名身材曼妙女子獨自坐在椅子上休息，胡男見四下無人竟起色心，從女子後方突然熊抱並朝其胸部撫摸猥褻得逞，女子當場嚇傻，事後不甘受辱後報警提告；法院審理期間，胡坦承犯案並同意賠償女子20萬元，法官依強制猥褻罪判處有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間責付保護管束，全案還可上訴。

開學在即　屏東防疫消毒大隊校園大清消

開學在即　屏東防疫消毒大隊校園大清消

營養師揭6常見「年假後健康問題」

營養師揭6常見「年假後健康問題」

新北特色共融遊戲場啟用增3座

新北特色共融遊戲場啟用增3座

皮膚科醫師教吃出不長痘體質4秘訣

皮膚科醫師教吃出不長痘體質4秘訣

關鍵字：

中興新村球場公園遊戲設施改善

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

疫情取消赴美探親　徐乃麟曝「小兒子在美國確診Omicron」

即／高雄又+5！最新確診足跡公布

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面