中興新村運動休閒設施損壞失修　國發會核定修繕經費5月可望完工

▲國發會已核定中興新村籃、網球場及公園遊戲設施改善經費，估計今年5月將完工啟用（下同）。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

記者高堂堯／南投報導

中興新村幅員廣闊，是南投縣舉辦許多運動賽事及假日休閒活動的最佳選擇，但多處人行步道、球場、公園設施皆損壞失修，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧指出，國發會已編列經費、將做全面性地面層修繕，春節過後開工、估計今年5月就能竣工啟用，盼大幅提升住民的運動休憩環境。

蔡培慧去年底曾會同國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴、南投縣議員賴燕雪議員，赴中興會堂前方的籃、網球場會勘，南投市民代表曾億弘、廖梓佑議員辦公室主任曾琮愷亦到場關心。

賴燕雪表示，她接到民眾陳情，中興新村室外球場經受到紫外線照射及雨水侵蝕，加上有部分民眾未著運動鞋入場，導致PU表面層大面積損壞，而民眾從事球類運動時移動速度快，常發生滑倒受傷情況；此外，許多民眾利用清晨或晚間來運動，但照明光線不足，也是安全一大隱憂。

蔡培慧表示，中興新村除了持續有進展的中興大學分校設置案，她從2019年起也陸續爭取到人行步道及公園遊樂設施的修繕經費，未來幾個月除球場地面表層，也會針對鄰近4所公園的遊戲設施進行修繕。

吳文貴指出，中興新村環境得天獨厚，未來內轆地區將成立中部地區國家植物園，亦開始進行園區相關整建與稀有植物的收集、栽培與展示工作，「植物方舟」計畫可望帶來喜愛大自然、探索原生物種及稀有物種的遊客，深具教育與保育意涵。