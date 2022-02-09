快開學了！　屏東防疫消毒大隊校園大清消

▲屏東縣防疫消毒大隊對校園展開大清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內持續傳出疫情，屏東縣政府環保局在春節過後，持續加強傳統市場及熱門公園、校園清消作業，確保民眾、學童安全。

春節連假國人返鄉團聚歡慶過節，人員往來接觸頻繁下，增加社區疫情傳播風險。屏東縣政府環保局防疫消毒大隊有鑑於此，於春節假期期間，針對火車、公車、計程車等交通場所、人潮聚集超商、商圈等民生熱點等場域持續加強進行防疫消毒。

春節過後，環保局及各鄉鎮市公所考量春節期間人潮湧進採買的傳統市場及熱門公園，在採買的熱潮及與家人親友休閒遊憩之後，總是有令人不放心之處，立即於春節假期結束後進行傳統市場及公園公廁的周邊及內部環境消毒作業，目前所有傳統市場均已消毒完畢，確保社區安全及讓民眾安心生活。

由於各級學校也即將開學，為維護學童健康及能安心受學，屏東縣防疫消毒大隊亦於開學日前，立即進行全縣260所各級學校校園周邊環境及運動場、廁所、洗手台、溜滑梯遊樂等設施消毒作業，讓師生安心、家長放心的迎接開學。

縣長潘孟安呼籲，為全面防疫以維護縣民健康，除了防疫消毒大隊積極的清潔消毒守護外，最重要的還是要縣民的配合，如進出人潮密集交通場站、商圈、公園或熱門景點等場所時，請務必佩戴口罩、勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險，定期清潔家戶內外環境，才能維護自己與家人健康，大家才能安居樂業、健康生活。