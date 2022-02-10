深夜見女子獨坐公園起色心　色男從後熊抱襲胸下場出爐

▲桃園市胡姓男子2020年10月間在中壢區某公園內，見身材曼妙女子獨坐椅子竟起色心，自後方熊抱女子襲胸得逞。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市胡姓男子2020年10月間深夜在中壢區某公園閒逛，發現1名身材曼妙女子獨自坐在椅子上休息，胡男見四下無人竟起色心，從女子後方突然熊抱並朝其胸部撫摸猥褻得逞，女子當場嚇傻，事後不甘受辱後報警提告；法院審理期間，胡坦承犯案並同意賠償女子20萬元，法官依強制猥褻罪判處有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間責付保護管束，全案還可上訴。

檢警調查，63歲的胡姓男子2020年10月16日晚間11時15分許，在中壢區中華路上某公園，見女子獨自坐在公園椅子上，見四下無人，偷偷走到女子後方，已違反女子意願自後強抱，並以雙手撫摸女子胸部強制猥褻得逞，女子當場驚嚇不已，事後向中壢警方報案提告。

檢方複訊時，胡男坦承於對女子有猥褻行為，由其後方撲上去摸到女子胸部，得逞後逕自騎車離去之事實；檢方根據警方提供監視器畫面與女子繪製的案發現場圖等佐證，認定胡犯行明確，依強制猥褻罪嫌將胡起訴。

桃園地院法官審理時，審酌胡犯案係因一時失慮致罹刑典，犯後坦承犯行，並允諾賠償女子所受損害，雙方以20萬元達成和解，目前正履行中，法官認被告經此偵審程序與刑之宣告，當知有所警惕，應無再犯之虞，依刑法第74條第1項第2款規定予以宣告緩刑2年，審結依強制猥褻罪判處6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，本案還可上訴。

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