民進黨民調近6成支持開放福食　國民黨批自嗨：題目沒提核食

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院宣布解禁日本福島等5縣食品進口台灣，民進黨9日公布民調顯示，支持開放福食民眾占58.7%，另有53.8%認為開放符合國際標準的福島食品，對台灣的經濟貿易有幫助。對此，國民黨批評，這是內部自嗨民調，題目根本隻字不提「核食」。

國民黨發言人江怡臻9日指出，民進黨強行開放核食後，火速以一紙「內部民調」操弄風向，不惜掩蓋九合一公投779萬民意反對事實，而細看題目設計可發現，民進黨繼「福食」後再玩文字，隻字不提「核食」，只敢用「日本食品」代稱，果真是「內部自嗨」民調。

細看「內部民調」的題目設計，江怡臻指出，除了不敢用「核食」以外，充斥著犧牲民眾食安權益的誘導式提問，例如「請問你認為開放符合國際標準的日本福島五縣市食品進口，對台日關係有沒有幫助？」、「為了發展國際貿易，只要符合國際標準的食品就能進口，請問你能不能接受？」上述題目透露，民進黨進口核食只為討好日本，不惜拿國人食安健康做交換條件。

江怡臻建議，民進黨若真尊重民意、想了解民眾心聲，「內部民調」的題目設定應改為，「請問你能不能接受，我國開放日本核食後，還不能立即加入CPTPP？」、「請問你認為開放日本核食後，我國應該在多少時間內就加入CPTPP？」再公布結果，想必這不只是民調，更是所有民眾都在等待的答案。