民進黨蘇系、英系聯手　新北新店區擬不初選「保送」提名黃琳

▲民進黨新店區參選人黃琳。（圖／取自臉書）

記者楊蕓／新北報導

面對2022縣市長選舉，民進黨選對會本週將召開會議，各派系角力暗潮洶湧，不但傳出內政部長徐國勇參選新北市長，新北市議員第九選舉區（新店區、深坑區、石碇區、 坪林區、烏來區）也傳將跳過初選，蘇系跟英系共推民進黨立委羅致政特助黃琳參選。

國民黨新北市議員唐慧琳病逝後，國民黨智庫副執行長黃心華今年1月正式宣布爭取國民黨提名，另外，新北市副發言人蔡畹鎣也有望以「侯家軍」之姿投入該區選戰。至於在綠營部分，政治評論員張銘祐積極爭取，黃琳是否爭取婦女保障名額在年前也引發討論。

民進黨新北市黨部於8日14時召開會議，敲定各選區提名模式，其中，財團法人農業信用保證基金副總經理張基長，以蘇貞昌核心幕僚身份出席會議，強勢主導新北市第九選舉區要有婦女保障名額，直接跳過初選，保障黃琳參選。

黃琳自畢業後，就到新黨的黨中央工作，在前議員陳彥伯連任台北市大安文山議員失利後，黃琳轉往同一選區民進黨蘇系議員王閔生服務處工作。此次黃琳以英系、羅致政立委特助的身份爭取民進黨新北市議員的提名，也獲得王閔生的支持。

不過，在提名過程中，蘇貞昌核心幕僚張基長強勢主導跳過初選，也引發批判聲浪。由於張基長擔任財團法人農業信用保證基金副總經理，有部分人士就質疑，張基長參與黨部提名運作的行為，已違反行政中立。

2021年，農委會前主委林聰賢在以官股代表出任中央畜產會董事長，適用《公務人員行政中立法》規範對象，當時他被推舉擔任民進黨宜蘭縣選舉對策委員會召集人，遭質疑違反行政中立，林聰賢隨後也婉拒該職務。

財團法人農業信用保證基金分別由政府機關捐助60%，農業行庫捐助30%，依照《公務人員行政中立法》第5條第1點規定：「公務人員得加入政黨或其他政治團體。但不得兼任政黨或其他政治團體之職務」。