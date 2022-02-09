朱立倫提修法擋福食進校園　林楚茵：沒邏輯笑死倫

▲朱立倫重申國民黨反對核食進口的立場。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於政府開放福島食品進口，國民黨主席朱立倫9日在中常會表示，黨籍立委和縣市議會黨團將積極討論學校衛生法、食安自治條例的相關修法，讓孩子在學校不用吃到核食。對此，民進黨立委林楚茵提出3點質疑，批評朱立倫為了反對而反對，連邏輯都不顧。

林楚茵表示，朱立倫將舉辦公聽會，打算修「學校衛生法」，為了「保障孩子不要在學校吃到核食」，她覺得荒謬且可笑至極。她提出3點質疑，包括：第一、目前台灣本來就不會進口輻射超標食品，只要有任何核污染，我們標準比國際標準更嚴格，絕不會開放任何有核污染的食品進入台灣，不管是從哪一個國家進口，當然也包括日本。

第二、若無視檢驗標準，就只以「地區」限制進口，這樣的行為跟中共打壓台灣農產品有什麼不同？不願看到中國無理對待台灣農產品出口，同樣也不應該不合理地對待長期友好的日本。第三、學校衛生法第23條早就明文規定「優先使用在地優良農產品」，朱立倫提出要修法，是因為他們中國國民黨所謂的的「在地」是日本嗎？

林楚茵認為，朱立倫此舉只是為了拖延福食進口的時間，為了反對而反對，不顧台灣要如何參與世界貿易體系，也不顧邏輯，簡直「笑死倫」。