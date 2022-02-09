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核食解禁兩樣情　竹縣無奈設專區、竹市樂觀信中央

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）
▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳凱力／新竹報導

行政院昨(8日)宣布解除日本福島等5縣市食品禁令，引發民眾對食安疑慮，新竹縣府今日除了抨擊「執政黨一意孤行解禁核食」，也表示將落實稽查，確實監督上下游，貫徹「零檢出、要標示、設專區」措施；綠營執政新竹市則表示，台灣要走向世界 要和國際接軌，就要在經貿上和大家互惠，支持中央訂定標準，尊重專業建議、讓科學說話。

新竹縣長楊文科指出，2021年開放萊豬至今，新竹縣始終嚴格執行「零檢出、要標示、設專區」理念，面對日本福島5縣市食品，同樣秉持最嚴謹態度。新竹縣新聞處長莊淇銘則批評，反核一直是民進黨的神主牌，進口核食就是民進黨出賣自己的信念，蔡政府可以出賣信念，但不應該出賣台灣人民的健康！

▲▼針對日本福島食品，2018年後國際局勢改變狀況。（圖／行政院提供）

▲針對日本福島食品，2018年後國際局勢改變狀況。（圖／行政院提供）

莊淇銘說，民進黨政府一向強調核廢料不能處理，對後代子孫健康有影響，核能有危險，核污染會讓產區食物危險，而進口福島核食的決策，等同出賣長期信念。

竹縣衛生局長殷東成說，因應衛福部開放日本福島核食進口，新竹縣政府將依「新竹縣食品安全管理自治條例」第7條—境外產品對民眾之身體或健康有造成危害之虞，縣府將公告限制販售方式，要求業者針對日本福島五縣市產製品設置專區販售，以達資訊透明公開。

▲新竹縣長楊文科。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹縣將針對日本福島核食設立專區，以限制專區販售方式讓消費者資訊透明。（圖／記者陳凱力翻攝）

在實體通路販售查核方面，針對日本食品產地標示，預計1年查核400件，查核重點以產地證明及食藥署輸入許可通知書交叉驗證，市面流通的產製品也將進行核種抽驗(碘131、銫134、銫137)，年度抽驗70件。網路販售食品也將有專人監控、進行網購抽查檢驗，檢驗結果後續將公告於衛生局網站及臉書「家家有標章 共下愛健康」粉絲專頁，若檢驗結果不合格者，將依食安法裁罰。

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市府認為，台灣要走向世界、要和國際接軌，就要在經貿上和大家互惠，尊重專業的建議、 讓科學說話，用科學的檢驗來為國人的食安把關。（示意圖／記者林敬旻攝）

不同於新竹縣府被迫接受的態度，民進黨執政新竹市府則樂觀配合，市長林智堅認為，現在的台灣和美國、日本、歐洲正是關係最緊密的時刻，台灣要走向世界、要和國際接軌，就要在經貿上和大家互惠，支持中央用比國際更嚴格的標準，尊重專業的建議、 讓科學說話，用科學的檢驗來為國人的食安把關。

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