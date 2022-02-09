林右昌子弟兵游本明爭取曝光　她揹「發光大球」站街頭拜票

▲林右昌子弟兵游本明爭取曝光，她揹著「發光大球」站街頭拜票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

年底即將進行九合一選舉，民進黨將為今年底基隆市議員選舉安樂區選區舉辦初選，有意願參選者勤跑基層，努力爭取選民支持。不過礙於疫情無法跑行程，前基隆市府副發言人游本明為爭取曝光，8日晚上她特別揹著「明明會發光」汽球站街頭拜票，藉此表示要努力爭取點亮基隆的機會，爭取選民認同。

游本明原是市長林右昌的秘書、基隆市府副發言人，也是前議員游祥耀女兒，過年前辭去公職投入安樂區市議員選舉，目前除了現任議員張之豪，還有前議員洪森永、陳志成，新人有游本明、立委蔡適應前助理吳驊珈、天行者慈善協會執行長黃永翔等人表示，有意爭取民進黨安樂區3席提名，都努力勤跑基層、爭取黨內提名。

游本明表示，除了要讓更多市民認識她外，更代表她要努力爭取市民支持，8日更帶著全新配備「明明會發光」氣球，下班時段站在街頭拜票，把握每個機會宣傳曝光；未來也會帶著這顆發光汽球，出現在安樂區的各個角落，讓市民看見想要照亮安樂、照亮基隆的行動力。

基隆市安樂區2018年有14人角逐7席市議員，民進黨也提名4人只當選1人，丟了2席，本次選舉決定提名3人，固守1席並圖搶回原有2席，因有6人表態，戰況激烈。身為市長林右昌子弟兵的游本明也自律避免出席婚喪喜慶，而以另類的「明明會發光」汽球行銷自己，讓人遠遠就看到她，向市民打招呼。

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