林昶佐表態力挺日本福食解禁　「讓符合標準的食品可以進口」

▲無黨籍立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院昨宣布解禁福島5縣食品進口引發國內爭議不斷，立委林昶佐9日在臉書發文表態，無論是日本還是台灣的科學檢驗，都已顯示福食健康無虞、輻射未超標，「支持解禁日本五縣的產品，讓符合標準的食品可以進口」。

林昶佐今天在臉書表態「我支持解禁日本五縣的產品，讓符合標準的食品可以進口」。他指出，2011年日本福島核災後，因擔憂放射線物質污染食品，全球55個國家禁止核災相關縣市食品進口，台灣也採取相同作法。經過科學檢驗把關多年後，至今已有41個國家完全解禁，12個國家放鬆管制，只剩台灣與中國仍然完全禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉五縣食品進口。

林昶佐表示，昨日行政院正式宣布放鬆管制，以比國際更嚴格的標準，回歸科學檢驗，核食及部分高風險產品仍然不會開放進口。除此之外，需附上輻射檢驗證明及產地證明雙證，證實食安無虞後才能進口。

針對福食安全性的問題，林昶佐指出，依照日本2018年公開的數據顯示，日本針對食品中的放射線物質含量標準值，比國際至少嚴格10倍以上。但五縣中無論是人工栽培的蔬果、人工飼養的肉品、以及加工食品，沒有任何超標的案例，而且超過99.9％偵測不到或著僅檢測到極微量放射線物質。台灣自2016年至今，也做了6份風險評估報告，都以科學檢驗的方式證實健康無虞。

林昶佐認為，日本是台灣國際上重要的朋友及貿易夥伴，我們應該要用科學理性的方式為國人的健康安全把關，也爭取國際上更多朋友的支持。