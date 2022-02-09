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將賣福島食品？各大量販、超市說話了　「這2間」宣布暫不引進

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

行政院8日宣布「有條件開放」日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口，預告期為10天，2月21日將由衛福部正式公告後即日生效。針對未來是否會販售福島食品，各大量販、超市也低調表態，像是美廉社就強調「未來尚未有打算要進。」全聯表示「民眾目前沒有需求就不會特別引進。」家樂福、愛買也作出最新回應。

▲▼未來日本食品各項管制措施。（圖／行政院提供）

▲未來日本食品各項管制措施。（圖／行政院提供）

因受311福島核災影響，台灣禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口至今，不過本月8日行政院宣布正式解除11年禁令。針對日本食品進口規範由禁止特定地區改為禁止特定風險品項，只要在日本禁止流通的所有品項皆禁止輸入至台灣。而這5縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜仍禁止輸入，有開放之食品則會要求檢具雙證，包括輻射檢驗證明及產地證明，邊境部分也會百分之百逐批檢驗，並維持過去對於9大類食品的查驗頻率，最快2月21日就能上路。

針對未來是否計畫販售福島食品，各大量販超市也紛紛表態，美廉社強調：「從以前到現在皆未進福食相關縣市商品，未來也尚未有打算要進。」全聯表示：「全聯販售商品以本土品牌為主。對於是否引進販售福島商品，將會依據政府食安規範，並以消費者需求為考量，『如民眾目前沒有需求就不會特別引進。』」City’super則說：「目前會先觀察消費大眾及市場對福島食品意願，在遵守政府法規之下，為消費者嚴格把關，持續提供日本進口的安心食品。」

至於量販店部分，家樂福回應：「關於福島產品將會配合政府法令規範，提供消費者安心的產品。」愛買則說：「愛買量販尊重市場機制及消費者意願，遵守法規為消費者把關商品。」

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