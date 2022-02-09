諷馬英九要公投　林俊憲：藍營才喊公投已死「現在又活過來了？」

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者林悅翻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院宣布解禁福島5縣食品進口，前總統馬英九不滿喊「再辦一次公投」，這讓民進黨立委林俊憲9日不禁諷刺，1218公投落敗時國民黨主席朱立倫才稱「公投已死」，結果馬英九現在又說要再辦公投，「現在又活過來了？」

林俊憲今在臉書發文諷刺，「兩個月前『公投已死』，現在又活過來了？」。福島五縣食品即將開放，儘管政府已經說得很清楚，輻射超標的核食絕對不會進口，國民黨還是不放棄機會作亂，就連當年支持開放的馬英九都搬出了時空背景不同來辯解，不過究竟是哪裡不同也說不清楚，難道隨著時間過去污染反而更嚴重了嗎？

林俊憲批評，馬英九說要再辦一次公投，不過去年底四大公投被四個不同意翻盤後，朱立倫的感想是「公投已死」，「沒投出自己想要的結果就胡說八道」，不過才短短2個多月的時間，「公投從活得好好的，到被國民黨宣判死亡，現在又復活了」，實在有夠折騰。

林俊憲表示，從失去執政權後，國民黨已經把「公投亂台」當成大絕招，把應交由專業科學決定的議題變成政治動員，已經完全背離制度設計初衷，四大公投不僅投出四個不同意，低投票率更值得國民黨好好思考，為什麼民眾不出來投票？就是厭倦這種操作。

林俊憲強調，「昨天我已說過，核食與福島五縣食品是完全不同的概念」，而2018年的公投結果就是因為刻意模糊這兩個概念而產生，政府的確應該繼續加強宣導。他質疑，如果國民黨真的鐵了心要再推一次，真的有把握會投出自己想要的結果嗎？可不要到時候又讓公投「被死亡」一次。