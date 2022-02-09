俄烏衝突升溫！俄羅斯6艘海軍軍艦前往黑海　南部陸軍大規模演習

▲俄羅斯海軍軍艦科羅廖夫號起航通過博斯普魯斯海峽。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯近來在與烏克蘭的邊境上集結10多萬大軍，俄羅斯國防部曾經於今年1月宣布，將從1月底至2月在太平洋、大西洋海域出動超過140艘各種艦艇舉行一系列大規模演習，而南部軍區陸軍部隊也進行演習。俄羅斯國防部8日表示，目前有6艘軍艦正從地中海前往黑海參與海上軍事演習，這是事先擬定好的軍事資源調動計畫。

根據《路透社》、《國際文傳電訊社》，俄羅斯除了派遣黑海艦隊與南部軍區陸軍部隊前往克里米亞地區進行演習，其中海軍還有一支由大型登陸艦組成的特遣隊，先前往位於敘利亞的俄羅斯海軍後勤補給基地，之後便往北航向黑海。

俄羅斯國防部表示，科羅廖夫號（korolev）、明斯克號（Minsk）、加里寧格勒號（Kaliningrad）於當地時間8日起航通過博斯普魯斯海峽（伊斯坦堡海峽），而彼得莫爾古諾夫號（Pyotr Morgunov）、喬治•波比多洛斯茨號（Georgy Pobedonosets）、澳列涅戈爾斯克戈爾尼加號（Olenegorsky Gornyak）則計畫於9日通過。

一名目擊者向《路透社》透露，其中有3艘船艦通過土耳其海峽進入黑海。

此次俄羅斯海軍的軍事演習將出動140多艘軍艦與其他支援艦艇、60多架飛機、1000多件軍事裝備與1萬多名士兵，其演習範圍涵蓋俄羅斯領土鄰近海域與包括黑海、地中海、鄂霍次克海、太平洋與大西洋東北部等重點作戰海域。

報導指出，雖然俄羅斯目前已在俄烏邊境佈署10多萬名士兵，不過俄羅斯仍然否定任何外界對於其入侵烏克蘭的計畫，俄羅斯向西方國家尋求全面性的國防安全保障，包括承諾不在邊境佈署導彈、縮減北約的軍事基礎設施、禁止烏克蘭以新成員國名義加入北約。

另外，身為北約成員國之一的土耳其，若從法律層面來探討，一旦面臨俄羅斯開始對烏克蘭採取軍事行動，土耳其有權力對包括俄羅斯在內的所有外國軍艦關閉海峽。土耳其表示，任何軍事衝突都是無法被接受的；同時向莫斯科當局表示，任何入侵行為都是不明智之舉。

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