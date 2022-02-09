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防烏克蘭危機爆戰爭　德法波蘭元首會商降溫之道

▲▼防烏克蘭危機爆戰爭　德法波蘭元首會商降溫之道。（圖／路透）

▲德法波蘭元首共同對外發表談話。（圖／路透）

文／中央社柏林8日綜合外電報導

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，德國、法國和波蘭領導人今天將在德國總理官邸會談，討論如何讓俄羅斯在烏克蘭邊界集結10萬大軍所引發的緊張情勢降溫。

蕭茲在會談前告訴記者：「我們的共同目標是防止歐洲爆發戰爭。」他的身旁站著法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。

他表示，面對烏克蘭危機，三國「團結一致，致力透過外交、明確訊息和採去一致行動的共同意志，達成維護歐洲和平的目標」。

馬克宏在會談中呼籲與俄羅斯「紮實地」對話，以化解烏克蘭危機。

馬克宏在莫斯科和烏克蘭首都基輔（Kyiv）從事兩天穿梭外交後告訴記者，「我們必須一起找出方法，與俄羅斯『紮實地』對話」，這是「烏克蘭和平唯一的道路」。

馬克宏7日在克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁，他今天稍早訪問基輔時堅稱，他已說服普丁，暫時不要讓烏克蘭危機持續升溫。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）計劃不久後與馬克宏接觸。

莎琪說，針對俄羅斯可能入侵烏克蘭的威脅，「我們將繼續與法國對等官員非常密切地接觸」。

她表示，拜登和馬克宏過去一週曾兩度通話，「我預期他（拜登）不久後就會與他（馬克宏）接觸」。

馬克宏本週成為俄羅斯在烏克蘭邊界集結大軍以來，首位會見普丁的西方大國領袖。

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