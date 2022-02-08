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北韓飛彈基地驚曝完工！可容納洲際彈道飛彈　距中國邊境僅25公里

▲▼北韓慈江道和坪郡檜中里ICBM飛彈基地衛星影像。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

▲北韓慈江道和坪郡檜中里ICBM飛彈基地衛星影像。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年1月以來多次進行各種戰略飛彈的試射，引起周邊國家高度關注與警戒，美國專門分析北韓的智庫《跨越緯線》（Beyond Parallel）就在報告中指出，距離朝中邊境僅25公里、位於慈江道和坪郡檜中里的超遠程洲際彈道飛彈（ICBM）於近期完工，該基地早從1990年代就開始動工，可容納ICBM連隊級部隊。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的北韓專題網站《跨越緯線》（Beyond Parallel）表示，檜中里ICBM飛彈基地面積（6㎢ ）是首爾汝矣島（2.9㎢）的兩倍大，其位處軍事緩衝區（南北韓交界）北側383公里，距離北韓與中國交界的邊境只有25公里遠，雖該基地可容納擁有ICBM裝備的連隊級部隊，但目前尚無徵兆顯示該支部隊已實際佈署。

報告書針對該基地所出現的3種情況進行推測與分析，分別是該基地的建設其實尚未完工、可供佈署投入作戰的ICBM尚未完成製造程序、作戰時所需人員還未經過充分訓練。而當北韓在短期內若仍無法實戰佈署ICBM，可能將會改佈署中遠程彈道飛彈（IRBM）。

報告書認為，完工不久的檜中里ICBM飛彈基地不僅早已進入實際運作的階段，甚至平壤當局依舊持續在基地內進行基礎建設、以及各種小規模的開發，基地分成運用本部、保安設施、地下設施、居住與農業等共6大項活動空間，且還有足夠空間容納彈道飛彈、移動式飛彈發射車輛、移動型飛彈發射架（TE）。

▲▼平壤當局仍持續在檜中里飛彈基地進行細部的基礎建設，分為6大項空間。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

▲平壤當局仍持續在檜中里飛彈基地進行細部的基礎建設，分為6大項空間。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

報告書中指出，過去在一份調查北韓兩江道金亨稷郡嶺底里飛彈基地的報告書中，雖然曾推測過檜中里飛彈基地存在的可能，但此次報告書中詳加描述檜中里基地關於容納ICBM等用途卻是首次。據悉，檜中里、嶺底里2地的飛彈基地相距15公里。

另外，北韓今年1月30日才在慈江道前川郡武坪里成功試射中遠程彈道飛彈「火星-12型」，該款飛彈若以正常角度發射，最遠射程可達4500至5000公里，將美國關島納入射程範圍。

報告書研判，檜中里飛彈基地早從1990年代後期就開始動工，直到最近才進入完工階段，是屬於北韓朝鮮人民軍戰略軍（掌控長射程戰略飛彈的部隊）的基地。

報告指出，檜中里飛彈基地的工期之所以如此漫長，除了可能是受到北韓資源不足等限制，也可能是代表著平壤當局從早期以來就制訂具相當水準的基地開發計畫，代表平壤當局從過去便意識到研發、佈署ICBM的必要性。

據悉，檜中里飛彈基地未曾登上美國、北韓去核化談判的名單中。

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