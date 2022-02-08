日本福食輸台解禁　外交部：有信心爭取迎向CPTPP

▲行政院宣布日本福島核災五縣市產品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部今表示，我國政府秉持優先確保食品安全，依據科學證據、符合國際規範之原則，擬對於日本福島等5縣市所有食品進口的管理方式，由現行的全面禁止，調整變更為以下管制措施：針對5縣市部份品項仍予禁止進口，但其餘食品則在出具輻射檢驗證明與產地證明後可以進口；而對可以進口的福島等五縣市食品，我方將採逐批邊境輻射檢驗的管制措施。

外交部說明，日本2011年因地震與海嘯造成的福島核電廠事故至今已經10年，截至2021年為止，全球對日本相關食品仍有全面管制措施的國家，僅剩下台灣與中國，部份管制國家包括歐盟、阿聯、新加坡、美國等，都接連解除管制措施。近期經過台日雙方多次溝通之後，針對日本食品輸入的管制措施，我方亦將進行調整。

外交部表示，依據國際標準調整日本食品輸入的管制措施，有助於我國取得世界各國的信賴，也能展現出台灣人民走向世界的決心，政府會讓國人安心地享用沒有健康疑慮的食品，台灣也有信心，爭取迎向高標準的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）與國際經貿體制。

外交部稱，台日雙方將簽署食品安全合作備忘錄，未來將加強彼此資訊交換，也將定期檢視食安管理與貿易項目，深化台日雙方食安各方面的合作。

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