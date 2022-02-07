快訊／宏國總統確診！賴清德隔離中　外交部：特使團篩檢均為陰性

記者蔡文鈴／綜合報導

副總統賴清德上月以總統特使身分出席宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，雙方還有握手會面，然今（7）日則傳出卡蕬楚確診新冠肺炎。對此，外交部表示副總統及特使團快篩結果皆為陰性，持續密切注意全團人員健康狀況。

▲副總統賴清德上月出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮會面。（圖／路透）



外交部發言人歐江安今天表示，外交部已掌握宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的消息，台灣駐宏都拉斯大使溫曜禎已在第一時間轉致總統蔡英文、副總統賴清德及外交部長吳釗燮的誠摯關心，祝福她早日康復。

歐江安說，賴副總統曾於宏國當地時間1月26日晚間與卡蕬楚在宏國首府會晤，另於27日就職典禮及雙邊會談時多次互動。訪問宏國期間，特使團嚴格遵守防疫規定，參加活動時全團人員及駐館人員也全程佩戴口罩。訪問期間及返台前的抗原快篩及PCR核酸檢測結果都是陰性。

歐江安強調，目前特使團所有人員皆依防疫規定進行檢疫隔離，並已進行至少2次抗原快篩，結果均為陰性，副總統及團員身體健康良好。全團人員將於結束隔離前一日再次進行PCR採檢。外交部也持續密切注意全團人員健康狀況。

總統府發言人張惇涵表示，副總統健康狀況良好，今早快篩檢驗結果為陰性。出訪期間的每日快篩及返國後隔離期間的定期快篩也都為陰性。醫療團隊也會持續掌握副總統及訪團團員的健康狀況。