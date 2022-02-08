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快訊／美軍售台「28億愛國者飛彈系統」　國防部回應了

▲愛國者飛彈演練。（圖／軍聞社提供）

▲愛國者飛彈。（圖／資料照／《軍聞社》提供）

記者陳俊宏／綜合報導

國防部今天（8日）表示，美國政府於美東時間2月7日就「愛國者飛彈工程勤務」總金額1億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。而外交部對此感謝美國政府。

國防部指出，美國基於《台灣關係法》與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯感謝。

國防部進一步表示，此次軍售顯示美方對我國防安全的重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平與穩定。

外交部說，外交部已正式接到美國政府通知，美方將對台出售總價值1億美元的愛國者系統工程勤務。外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續落實《台灣關係法》及「六項保證」對我國的安全承諾。

外交部指出，這是拜登政府任內第二度、也是本（2022）年首度宣布的對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助我國即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部表示，面對中國持續的軍事擴張和挑釁行為，我國將以堅實國防維護國家安全，並持續深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

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