快訊／索馬利蘭外長8日率團抵台　5天行將晉見蔡英文、會晤吳釗燮

▲駐索馬利藍代表羅震華（左）2020年與時任索馬利蘭外長穆雅辛共同為我駐索代表處揭牌。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

我國2020年以台灣名義與索馬利蘭互設代表處，這塊位在非洲之角卻普遍不受國際承認的國家，讓國人有相惜之感。時至今（7）日，據傳索馬利蘭受我方邀請，將由外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）率團訪台。對此，外交部發言人歐江安晚間證實此事，並透露訪團在台期間將晉見總統蔡英文、會晤外交部長吳釗燮並接受他的款宴。

歐江安7日晚間表示，瑞格薩應我國政府邀請，在索國財政發展部長Saad Ali Shire、計畫暨國家發展部長Omar Ali Abdilahi及畜牧暨漁業發展部長Saeed Sulub Mohamed陪同下，於2月8日至12日率團來台訪問，外交部表示誠摯歡迎。

對於訪團行程，歐江安透露，瑞格薩一行將晉見蔡英文及會晤吳釗燮，並接受吳釗燮款宴；訪團另將會晤經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、海洋委員會海巡署長周美伍、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳，另拜會財團法人國際合作發展基金會、台灣中油公司、世曦工程顧問公司等機構，就台索兩國合作領域交換意見。

歐江安也強調，瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。

對於索馬利亞的背景資訊，歐江安說，索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；兩國於2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。