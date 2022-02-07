封城沒用？研究曝「僅降低0.2%新冠死亡率」　學者：不該再次實施

▲西班牙在疫情爆發初期也曾實施封城令。圖為馬德里太陽門廣場的遛狗民眾。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英美及歐洲國家在疫情初期、也就是2020年春天，曾實施一系列嚴格封鎖措施，但美國最新研究指出，此舉只降低0.2%新冠肺炎死亡率，卻付出「巨大的經濟及社會代價」。學者們認為，這些防疫措施缺乏根據，未來不該再次採納。此論文尚未經過同儕審查，發表後也引發不小的爭議。

美國約翰霍普金斯大學（JHU）應用經濟學家漢克（Steve Hanke）領導團隊，彙整全球24項疫情研究後指出，封城、禁足、限制集會人數等封鎖措施，對新冠死亡率「幾乎沒有影響」，關閉邊境只讓死亡率降低約0.1%，停課讓死亡率小幅下降約4.4％，關閉酒吧及餐廳等非必要產業店面最有效，能讓死亡率降低10.6%。

▲疫情初期，義大利一度成為歐洲疫情熱區。（圖／達志影像／美聯社）



研究團隊認為，封鎖不僅導致失業率上升、學童教育真空、釀成政治動盪、引發家庭暴力、破壞自由民主，還會促成意想不到的嚴重後果。

比方說，患者居家隔離，卻把高含量的病毒傳染給同住家人，引發重症；關閉特定零售商店，反而讓更多人群聚集在「必要產業」店面，提高傳染風險；封城壓低感染數後，人們卻產生反彈行為及心態，在後續日子裡低估病毒威脅。

儘管如此，批評人士指出，研究團隊出身經濟學，而非公衛或醫療領域，而且可能刻意挑選符合自己意見的研究，最明顯的是，中國及紐澳在疫情初期實施邊境封鎖，確實有效遏止病毒，卻沒有被列入分析。此外，論文第一作者漢克持續批評封鎖政策衝擊經濟，甚至形容強制施打疫苗是「法西斯主義」，立場引發質疑。

大多數科學家認為，在疫苗及抗疫藥物問世前，封鎖有效斬斷病毒傳播鏈，減少住院及死亡病例，但也越來越多人指出，嚴格封鎖可能提高非新冠死亡人數，因為一些患者在疫情期間病情惡化，卻無法獲得醫療資源。

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