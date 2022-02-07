台東消毒防疫不間斷　開學前完成全縣220所校園環境消毒

▲開學前完成全縣203所校園環境消毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為避免疫情擴散，台東縣防疫消毒大隊在年節期間犧牲與家人團聚時間，持續維持各地公共區域及熱門景點等消毒工作，讓民眾安心過好年。另外，縣內各級學校開學在即，為了讓校園環境安心無虞，保護師生校園環境衛生安全，消毒大隊也將於2月11日開學前完成全縣高中職以下(含附幼、東大附設各級學校等)共220所學園消毒，為校園防疫工作做準備。

台東縣長饒慶鈴表示，年假期間外來遊客眾多，全縣特別加強例行性防疫消毒263處，讓縣民安心，防疫消毒大隊不論年前一週、年節期間、開學前夕，防疫從不間斷，這長達2年的防疫環境消毒十足辛苦，感謝每1位辛苦防疫大隊夥伴，提醒民眾公共場所務必佩戴口罩、勤洗手做好自我防護，保護自己與家人健康。

環保局指出，防疫消毒大隊在年節期間小年夜、初一、初四及上班日的今天都不曾停歇消毒工作，緊接著面臨全縣高級中等以下學校及公立幼兒園開學，消毒大隊將在上班日後4天內完成全縣學校清潔消毒作業，以學生與教職員經常性接觸到的環境區域為主，校園環境防疫消毒後，環保局仍呼籲家長為自身及孩子做好自我防疫措施，大家一同守護公共學習環境。