開Uber載到曖昧男「帶女人上車」！萬人敲碗後續　正妹曝超慘結局

▲ 沃登本來以為二人進展順利，沒想到出門開Uber就夢碎。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州一名女子在交友軟體上認識一名男子，儘管還沒開始交往，但見面幾次後進展順利，沒想到日前她出門開Uber賺錢，意外載到這名男子，對方還帶著另一名女子，她才發現自己完全被對方欺騙，在網路上分享這段悲慘經驗後意外爆紅，甚至有網友表示，再也不相信男人。

來自賓州的25歲女子沃登（Jen Worden）日前在網路上分享這段經歷並寫下，「當你周五決定出去開Uber，而你的男人和另一個女人坐上後座的時候」，影片快速累計340萬次觀看。網友紛紛留言表示，「我永遠走不出來」、「你有開完全程嗎」、「感覺好糟，如果這不是命運，我不知道什麼才算命運」、「這將成為我不相信男人的第13個理由」。

眾多網友敲碗之下，沃登也拍攝一系列影片更新後續狀況。她說明，她是在交友軟體上認識這名男子，二人並沒有正式開始約會，但曾一起出遊幾次，在她看來進展順利。

沃登指出，真正的問題是男子欺騙她，因為她先前曾詢問男子，周五想不想一起出門，當時男子說要和朋友去看曲棍球賽，隔天才能和她見面，她周五才會決定出門開車賺錢，直到男子坐上她的後座，她才意識到對方對她說謊。

雖然男子戴著口罩，沃登還是一秒認出他，接著便看見他還帶著一名女子。沃登和男子四目相接，確信彼此都知道對方是誰，男子卻不發一語，這讓沃登馬上意識到，男子和身旁的女子並非單純的朋友關係。

她將二人載到目的地後過了5分鐘，男子便打電話向她道歉並解釋道，「我知道是妳，我應該說點什麼的，但我太震驚了。」而沃登後來輾轉找到那名女子，得知男子同時和她們二人搞曖昧，決定和男子正面對質，這段關係也告吹了。