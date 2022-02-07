誰在就負責公公三餐！她怨「婆婆寵壞全家」：我最該死？

▲原PO對婆婆寵壞全家人，自己卻是扛最多責任的人感到不平。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

當女人嫁進婆家後，就一定要接手婆婆的位置伺候全家人嗎？有位網友發文表示，只要婆婆去上班，「在家的人就得負責煮飯給公公吃」，而原PO通常就是那位苦主，讓她不平「最該死的人是我？」

原PO表示，公公好手好腳，行動自如，雖然因為從事砂石業，大部分時間不在家，「但只要在家就一定要有人煮給他吃」，不過原PO不解的是，「我公公自己也會下廚，身上也很有錢，不懂為什麼婆婆還要寵他，只要沒人伺候他吃就是罪該萬死？」

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原PO繼續說道，大姑幾乎沒在家，即使她沒煮飯，公婆也不會說什麼，自己的老公則是物流業，每天都日夜顛倒的生活，所以負責公公三餐的責任幾乎全落在原PO身上，讓她氣炸，「最該死的人是我？」家裡還有一位老公與前妻留下的孩子，「從小阿公阿嬤帶大，念書念到被退學，能指望嗎？」

原PO認為，全家老中青三代都是被婆婆寵壞，「每個都好手好腳，就只有我婆婆都會替他們做好每件事」，而原PO不但不在被寵的名單裡，還要跟著婆婆伺候全家人，讓原PO不禁問道，「你們有誰的婆婆也這樣造孽？」

貼文一出，網友們紛紛力挺原PO，「自己寵出來的禍，為啥要媳婦去承擔」，「我爸也是被我媽寵壞...在家除了自主拉撒就剩下抽菸」，「每次回家我都很受不了那種沙豬公主義，所以很少回家」，也有網友勸原PO「那就直接不在家，出門逍遙啦」。

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