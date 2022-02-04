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婆婆新房故意掛「兒子+前妻婚照」讓她氣炸　網教1招輕鬆反擊！

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲原po婆婆對兒子的前妻念念不忘。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

每個人都有前任，儘管過去的事已經過去了，但看到伴侶與前任的親密合照難免會覺得不開心。國外卻有一名女網友表示，日前婆婆說要來幫忙打理新家，沒想到卻把兒子和前妻的婚禮照片直接掛在牆上，讓原po超傻眼。而當她要求拿下照片後，婆婆還回嗆，「這是他人生的一部份，妳永遠都不可能抹除（跟前妻的回憶）！」對此，網友直接教她一招反擊，讓原po「以牙還牙」。

根據《鏡報》報導，原po近日剛和老公買了人生中第一棟新房子，不過因為先生經常出差，她的工作也非常繁忙，無法獨自一人顧及裝潢並整理新家。所幸這時婆婆正好主動提出要幫忙，於是他們便欣然同意。然而某天下班回家後，她便看到婆婆在一面牆上掛滿照片，然而其中一張照片卻顯得特別刺眼。

▲▼結婚,婚禮,新娘。（圖／CFP）

▲原po在新家發現老公和前妻的婚禮照。（圖／CFP）

牆上除了有老公童年照外，還有各個階段的畢業照與生日時和家人的合照，但此時她卻發現牆上出現了一張先生和他的前妻在婚禮上的照片。原po表示，其實在這之前她就已經知道婆婆非常滿意這位「前任媳婦」，不但經常提起對方，甚至還時常邀請兒子的前妻參加家庭聚會，讓她超傻眼。

原po當場氣得大罵婆婆為何要把這種照片掛在夫妻倆的新家。沒想到婆婆隨即回嗆，這是自己兒子人生的一部份，媳婦永遠都不要想把這段回憶抹除，並且強調自己花了很多時間幫忙布置新家，媳婦應該要懂得感恩。一連串的荒謬言論直接惹毛原po，她當場下了逐客令，並禁止婆婆以後再來他們家。

婆婆氣得不斷傳訊罵她善妒、霸道、控制慾太強等，隨後更是將她禁止婆婆在到他們家的對話紀錄截圖傳給兒子告狀。原po的老公見狀立即打電話詢問吵架經過，雖然他說原po生氣的點是對的，但是卻表示，即使這樣也不可以禁止自己的母親到新家，因為這個家他也有出錢，還說原po「反應過度」。

對此，網友紛紛回應，「這種婆婆就是故意挑撥離間啊，她就是想要引起你們夫妻的不合」、「天啊，聽起來就是故意要你們分手，好讓兒子和前妻復合」、「妳老公應該要百分之百支持妳，婆婆應該要向妳道歉」等。另外還有網友直接教原po放大招稱，「妳只要在妳家牆上同樣掛一張妳和前男友的照片就好了，看妳老公怎麼想！」

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