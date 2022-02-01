月給婆婆12K孝親嫌太貴　「搬出去住2年」後悔了：被家務事壓垮

▲下班回家後還要做家事。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

多數女生都不想跟婆婆待在同個屋簷下，不過這名人妻卻後悔表示，每個月房租水電就要1萬5千元以上，兩個小孩的教育費也很貴，下班回到家要煮飯、做家事，還要幫孩子看功課，以前住在婆家都有婆婆幫忙打理，每個月給1萬2千元的家用生活費就好，雖然搬出來很自由，但生活卻多了很多壓力。

人妻在「爆料公社APP-匿名公社」發文，以前總抱怨1萬2千元的家用生活費太貴，動不動就擺臉色給婆婆看，現在搬出來2年了超後悔，房租水電每月1萬5千元，老大讀安親班一個月7千元，小的則是讀費用高的私幼，為了配合她的下班時間6點，每天下班後都要飆車去接小孩，否則要付誤點費。

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回家之後要張羅飯菜、做家事，幫孩子洗澡、看功課，以前住在婆家，回家就有飯可以吃，只要幫忙收桌洗碗，婆婆還會幫忙看孩子的功課，不用擔心冰箱的剩菜，擔心水電費會遲繳，只要給1萬2千元的孝親費，婆婆會把一切都打理得很好，「雖然搬出來也有好處，但經濟壓力和家務雜事已經把我快壓垮了」。

▲搬出去雖然自由，但也忙到無法喘息。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

吃年夜飯時隨口抱怨一下，怎料婆婆居然包2萬8千元的大紅包，「她說我們住外面很辛苦，所以補貼我們一點」，回家的路上她忍不住哭了，對婆婆的行為很感動也很內疚，「以前是我錯了，我太任性和固執的個性傷害了她，是我太不會想了，媽，對不起！」

貼文一出，網友認為換個角度思考，這是成長，「各有各的利弊，衡量好就好了」、「這根本天使婆婆耶，不碎念的婆婆還幫妳把事情都做好好的，這種婆婆很難找耶，不過，既然選擇搬出去，那就要尊重自己的選擇，讓公婆過他們的退休生活吧」、「知道生活不易，所以好好珍惜」、「很多事情，要面對到現實才會懂當初的幸福」。