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好心幫顧孫！媳婦卻因「兒比較黏阿嬤」暴怒　她無奈：怎麼辦

▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲原PO好心幫顧孫，沒想到卻造成媳婦吃醋暴怒。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

婆婆若能幫忙照顧孫子，媳婦照理來說應該會比較放心。但有位婆婆卻在網路上表示，因為自己怕媳婦累，所以好意幫她帶孫，沒想到卻因此讓媳婦暴怒。

原PO表示，媳婦生了一胎，「我請了保母帶週一至週六，到現在孫子已經一歲半了」原PO更因為怕媳婦累，不只請管家料理三餐，「假日我也都會陪孫子出去玩」，也了解媳婦可能適應不了跟婆婆住，所以就讓兒子媳婦搬出去住，原PO喊道，「這本來應該很美滿的家啊！」

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原PO沒想到的是，媳婦最後卻是因為「自己小孩跟阿嬤比較親」吃醋，「經常幾天就情緒暴怒」，這讓身為婆婆的原PO不禁問道，「有沒有人遇到類似的情況可以給我建議」，並表示自己也不知道能撐多久，「畢竟兒子的幸福比較重要」。

貼文一出，網友們紛紛歪樓表示，「請問有缺兒子嗎？我要當你們家媳婦」，「好棒的婆婆喔」，「為什麼別人家的婆婆都比較好」，「會替兒子家庭著想的婆婆真的要珍惜」，但也有部分網友認為其中有內情，「妳有找媳婦溝通過嗎？常理來說不會無故暴怒」，「是不是還有什麼內情沒有說明，否則媳婦高興妳疼孫都來不及了，怎還會暴怒？」引發討論。

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