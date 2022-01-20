婆婆學用臉書「是為了罵我」！夫還誇：媽好新潮　她傻眼

記者謝欣辰／綜合報導

長輩願意學習用社群軟體，本該是一件值得鼓勵的事。但有位網友在《匿名公社》表示，自己的婆婆學習用臉書，「竟然是為了發文罵我」，這讓原PO當場傻眼。

原PO一開頭就直言，「沒想到婆婆學上網，只是為了發文抱怨我」，接著開始說道，「去年生日時，婆婆送了我一對很華麗的耳環」，雖然原PO平時不太戴飾品，「更何況這麼高調的耳環」，但為了顧及婆婆感受，「我特地在跟她出門時，戴了兩次」。

直到婆婆有天叫小孩教她怎麼用臉書，「我先生還打趣說，媽好新潮，以後也是E世代了」，但原PO怎麼也沒想到，婆婆發的第一篇文，竟然就是抱怨自己，「她發文說，去年為了我生日精心挑選的高價生日禮物，我只戴過兩次，讓她很傷心」，文章底下還都是責備原PO和安慰婆婆的留言，「讓我超傻眼！」原PO並附上耳環同款的網拍圖，無奈問大家，「如果是妳，會常常戴嗎？」

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▲原PO貼出婆婆送的同款耳環圖，無奈問大家，「會常戴嗎？」（圖／翻攝自《匿名公社》）

貼文一出，網友們紛紛安慰原PO，「哈哈哈，不錯啊，至少婆婆因為這樣不會得老人癡呆」，「婆婆這麼疼妳，是好事呀」，「妳激發了妳婆婆的學習動力，不錯啊」，「婆婆這品味...辛苦妳了」。