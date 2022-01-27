惡婆婆在家門貼符「車禍斷腿、早日離婚」！人妻撕下　她又貼更高

▲原PO與婆婆相處不合。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

婚姻對許多女性來說，可能是地獄也可能是天堂，尤其是出現婆媳問題時，一名女網友表示，因為生活習慣不同的關係，跟婆婆相處不合，但顧及家庭和諧，各住各的樓層，家裡的廚房也給婆婆使用，怎料，婆婆最近出奇招，竟然在家門外貼上「車禍斷腿」、「早日離婚不得人緣」的符，讓她覺得很不舒服。

人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文，加入夫家之後，因為婆婆的生活習慣太差，相處合不來，但為了顧及家庭和諧，也怕老公為難，因此各過各的生活，彼此不互相打擾，家裡的廚房也讓給婆婆使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，最近婆婆在家門外、廚房牆壁貼符，上頭寫著「車禍斷腿」以及「早日離婚不得人緣」，老公只淡淡說了一句「不要理」，但她看了覺得很不舒服，也很難過，撕下來之後又被婆婆重貼到更高的地方，「不想跟她吵，她卻這樣對我，換成各位，會怎麼處理？」

▲婆婆的行徑讓原PO超崩潰。（圖／翻攝自FB靠北婆婆2.0）

貼文一出，引起網友討論，「壞透了，拍照，幫她左鄰右舍宣傳一下，順便備案精神虐待」、「這可以算家暴的一種了吧」、「每天去她房門大聲放佛經淨化她的心靈」、「寫副春聯貼她房門口，右貼：願你與病為伍，左貼：望你早日入土」、「抓她就醫啊！她一定瘋了，再不治好她就換妳瘋了」。

多數網友則建議原PO趕快搬出去住，「搬出去住，就算沒車禍沒離婚，繼續住下去你會生病」、「搬出來住，已結婚，經濟要獨立」、「不理她，也不要詛咒她，如果她受苦難、病痛，妳反而還要去照顧她，所以祝她安好，過妳自己的日子，上天自有安排，不過最好儘早搬出去吧，遠離壞心腸的人」。