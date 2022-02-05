橫山書法藝術館今年首檔　渡海書家特展、黃羣英紀念展登場

▲桃園市立美術館橫山書法藝術館今年首檔「台灣書藝新契機－1949渡海書家特展」與「澹養天龢-黃羣英書藝紀念展」即日起至3月13日展出。（圖／桃園市立美術館提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市立美術館之橫山書法藝術館，2022年首檔「台灣書藝新契機－1949渡海書家特展」與「澹養天龢-黃羣英書藝紀念展」即日起至3月13日舉辦，這兩場特展以研究為核心，聚焦在地書藝史觀，透過台灣書藝、桃園在地書家兩大主軸，呈現台灣與桃園書法藝術的歷史發展與創作樣貌。

▲桃園市立美術館橫山書法藝術館今年首檔「台灣書藝新契機－1949渡海書家特展」，展出包括于右任等人精選書畫展。（圖／桃園市立美術館提供）

「台灣書藝新契機－1949渡海書家特展」由國立屏東大學視覺藝術學系藝術講座教授黃冬富擔任策展人，精選包括于右任、溥心畬、張大千、傅狷夫、張光賓、宋金印等26位渡海書家作品展出，其聚焦於1949年前後渡海書家的書藝特質與面貌，為台灣書藝與文化發展帶來新契機。

本展所選每位渡海書家作品為其最具代表性的書體，除可從個別作品可看出渡海書家的特質，並分為「典範書家」、「書畫名家」與「學者書家」三類型展出，提供觀看渡海書家學養背景和書藝成就之間關係線索。其中于右任、吳敬恆、董作賓、溥心畬、張大千、丁念先在渡台以前，皆是華人書壇重量級人物；本展也自桃美館典藏中選出張光賓的〈王摩詰桃源行〉、宋金印的〈欹枕掩書聯〉展出，以凸顯桃美館典藏特色，也藉由對典藏品研究詮釋，激發思考與對話空間。

▲桃園市立美術館橫山書法藝術館今年首檔「澹養天龢－黃羣英書藝紀念展」，展出黃群英晚年作品。（圖／桃園市立美術館提供）

「澹養天龢－黃羣英書藝紀念展」，則由國立台灣藝術大學書畫藝術學系教授蔡介騰策劃，以桃美館典藏黃羣英晚年作品為基礎，依書內容分為「翰墨情緣」、「篤志好學」、「泮山閑居」及「處世養和」四類項展出，重新爬梳黃羣英創作脈絡，呈現各類書體作品，反映其「書以言志」的精神。此外，本展亦展出相關文件，包括黃羣英晚年常用印75方與重要出版專書12冊，記述黃羣英書藝發展與成就。

▲桃園市立美術館橫山書法藝術館今年首檔「澹養天龢－黃羣英書藝紀念展」，黃群英的《金剛般若波羅蜜經》。（圖／桃園市立美術館提供）

黃羣英歷經一年光景才完成的《金剛般若波羅蜜經》為一138聯屏鉅作，本展導入數位科技呈現該作品，觀眾可透過檢索、瀏覽等互動功能，欣賞作品的片段及全貌，享受耳目一新的書藝閱讀體驗。黃羣英為人謙和慷慨，除了培育人才無數，早年所書作品因贈人散落各處，本展雖以其晚年作品為展出，展覽期間將發起召集令，邀請喜愛書法朋友一同尋找黃羣英各處書蹟，藉以懷念已故桃園重要書家的書藝面貌與創作風景。

橫山書法藝術館為全台首座官方經營之書藝主題館，以書法藝術的保存、研究、發展與推廣為使命，自去年10月開館以來，締造出三個月內近8萬人次參觀佳績。2022年首檔展覽以研究為核心，在主題上跨越時間和空間維度，從1949年後延續至今、從桃園在地到台灣各地，呈現書藝發展縱深與橫闊。