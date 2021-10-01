桃園青埔橫山書法藝術館　10月底首展「飛墨橫山」

▲桃園青埔橫山書藝館，以禪風建築打造硯台墨池。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台書藝迷引頸期盼、座落於桃園青埔特區內的首座官方書藝美術館《橫山書法藝術館》，將於10月22日正式開館！開館首展「飛墨橫山」於10月30、 31日舉辦開館國際論壇；經由在地社群的連動，積極串聯多間桃園藝文展覽場域策劃「書藝平行展」，期許書藝館不僅是亞洲現當代書藝的交流平台，更有凝聚、創造城市書藝美學的使命。

橫山書法藝術館以書法藝術的展示、教育、推廣與研究為使命，以奠基書法研究與教育、形塑在地藝文特色、促進國際書藝交流為目標，致力打造亞洲書法藝術基地，期能讓書法藝術在桃園、在臺灣深化。

市府文化局表示，橫山書法藝術館自2018年即啟動籌劃階段，首重擴展及培養觀眾群，並側重「獎項」和「工作坊」作為雙軸線並進的發展方針，前者拓展優秀書藝學術研究和策展實踐，後者從根本培力書藝策展人才，既以開辦獎項「橫山獎」搭建人才基地，更致力打造書藝人才的生態系。

橫山書法藝術館由建築師潘天壹，以公園基地為「硯台」、陂塘為「墨池」的意象來規劃的園區中，打造了有如五方篆印的主體建築群，並榮獲2018國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎，以硯石空間結合水岸景觀，將主體建築以硯石色為基調，並藉由錯落矩陣延展其空間，闢出建築間隙，引入自然天光，以禪風建築概念打造硯台及墨池，映照城市的藝術紋理和陂塘的文化景觀。