打破非黑即白框架　書藝家李蕭錕書寫《江雪》詩率意時尚

▲知名書藝家李蕭錕(左二)和文化局長莊秀美(右二)，因書法展相遇，格具意義。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台首座、座落於桃園青埔的《橫山書法藝術館》，10月開館首展「飛墨橫山‧國際書法大展」，展期迄明年1月6日。連月來，吸引全台各地書藝迷前往參展，對於參展之一的書藝家李蕭錕作品，打破非黑即白的框架，以20張色紙書寫柳宗元江雪詩：「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。」既率意又時尚，印象深刻。

▲李蕭錕大姊（右）和外甥於其書寫《江雪》詩作品留影。（圖／李秀英提供）

桃園青埔特區內有大園區橫峰里與中壢區青埔、洽溪、芝芭等里，而《橫山書法藝術館》則位於大園區橫峰里。據悉，知名書藝家李蕭錕從小居住大園區大園里，但鮮為人知的是其母親是橫峰里人，而這也是李蕭錕首度回到大園參展，並在全台首座、位於母親故里的書藝館展出其作品，同時和同樣是大園人的文化局長莊秀美因「飛墨橫山書法大展」相遇，相當具有意義。

李蕭錕的妹妹李秀英回憶道，家中以前在大園街上開文具店，蕭錕大哥喜歡寫字，媽媽總是無限供應紙筆，讓大哥盡情發揮，紙張揉了又丟，不知丟了多少，但媽媽卻也不皺一下眉頭！大哥這次參加《橫山書法藝術館》「飛墨橫山‧國際書法大展」首展，家人引以為榮也相當歡喜，紛紛利用假日前往書藝館參展，領略書藝文化。李蕭錕是文化大學藝術研究所碩士，曾任華梵大學美術系主任、國立台北藝術大學美術系副教授。