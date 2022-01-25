橫山書法藝術館徵集黃羣英記憶　展開在地書藝踏查

▲澹養天龢─黃羣英書藝紀念展。（圖／橫山書藝館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於高鐵桃園青埔特區內、全台首座由官方經營的「橫山書法藝術館」，2022開春首展，展出「臺灣書藝新契機－1949渡海書家特展」和「澹養天龢─黃羣英書藝紀念展」，吸引許多民眾參展。書藝館25日表示，黃羣英老師是桃園在地國寶級書藝家，該館期藉由展出機會，即日起至2月9日向各界徵集黃羣英記憶，展開在地書藝踏查。

▲▼橫山書法藝術館徵集黃羣英記憶。（圖／橫山書藝館提供）

《澹養天龢─黃羣英書藝紀念展》於1月21日起展出，為書藝館推出的第一檔在地書藝家紀念展，由台藝大書畫藝術學系蔡介騰教授擔綱策劃。黃羣英在1949年來臺後定居於桃園，先後於台灣各地大專院校推廣書法藝術，並創辦多個書法社團，任書法教席50多年，培育後進無數，且創作能量豐碩，被譽為「桃園書藝推手」，造就現今桃園書風蓬勃發展的榮景。

黃羣英除了親自教導學生寫字，也積極培養種子老師，希望藉由更多人的力量，將書法藝術傳承下去，可說是很多書法老師們的老師。2019年7月黃羣英老師以百歲辭世，獲總統府頒發褒揚令，感懷其對書法文化教育推動的貢獻。

橫山書法藝術館希望可以藉《澹養天龢─黃羣英書藝紀念展》的機會，以黃羣英為關鍵字，向大眾募集與黃羣英相關，以影像呈現的作品、物件等資料，由館方踏查回憶故事，挖掘黃羣英老師不為人所知的動人一面，豐富黃羣英書藝紀念展的意義。

桃園市立美術館館長劉俊蘭表示：「台灣書法藝術的保存、研究、發展與推廣是橫山書法藝術館的重要使命，黃羣英老師是桃園在地重要的書法藝術家，更是桃園戰後書法史重要的一頁。」橫山書法藝術館以『在地─國際』發展為使命，本次黃羣英紀念展以桃美館典藏之黃羣英晚年作品為基礎，分為「翰墨情緣」、「篤志好學」、「泮山閑居」及「處世養和」四個類項展出，重新爬梳黃羣英的創作脈絡，呈現各類書體作品，反映其「書以言志」的精神。