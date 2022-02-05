辣妹跑趴熱舞！用奶貼地嗨過頭　下秒「門牙撞斷」淒慘畫面曝

記者張寧倢／編譯

澳洲21歲女子瑪拉德（Lucy Mallard）在夜店跑趴發生悲劇，一群友人在舞池中央圍成圈，看她在地板上做出像毛毛蟲蠕動般的舞蹈動作，沒想到下秒卻直接臉部撞地，更慘的是，她爬起來之後才發現其中一顆門牙斷裂成一半，不僅模樣超糗，還得花上1600英鎊（約新台幣6萬元）的牙醫治療費用。

▲澳洲21歲辣妹瑪拉德（Lucy Mallard）夜店跑趴，嗨到撞斷牙。（圖／翻攝自TikTok／@lucmallard，下同）

根據《太陽報》報導，21歲的瑪拉德去年12月在雪梨一家夜店裡發生這樁糗事，她在TikTok上傳一則標題為「不要在家嘗試」的影片，畫面中身旁的一群友人在舞池圍成一圈，喝了幾杯酒的瑪拉德趴到地板上，做出毛毛蟲蠕動般的彈跳動作，前兩次順利完成，結果第3次卻誤判了距離，直接臉部朝地撞擊，她嚇了一跳立刻從地上爬起，給鏡頭看自己的門牙，而那顆牙已經斷裂只剩一半了。

▲瑪拉德撞斷牙的影片吸引百萬名網友觀看。

瑪拉德表示，她原本和友人起哄，要另一人去做這個動作，但那人一直拒絕，她心想沒關係，自己可以代替她，因為這本來就是瑪拉德拿手的「派對絕活」，結果第3次落地時用力過猛，「連牙齒都給撞掉了，我的朋友請其他人讓開，以便他們找那顆斷牙，最後終於找到了，我還把它放進錢包裡。」

▲瑪拉德表示，這次撞斷門牙的治療費大約新台幣6萬元。

隔天，瑪拉德去看牙醫，結果醫生說這是他們見過最嚴重的創傷，因為牙神經暴露在外面，而旁邊的牙齒上也有一道裂縫，醫師暫時替她補了牙，等到聖誕與新年假期過後，將會為她進行牙冠與根管治療，費用高達1600英鎊。影片至今累計超過400多萬次點閱，有網友表示，「如果是我可能會哭著跑回家」、「今晚的開銷太大了」。