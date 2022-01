澳洲冬奧代表團選手驚傳確診　PCR陽性隔離中等待二篩

▲北京冬奧開幕式將於4日晚間登場。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

澳洲奧委會30日證實,澳洲的北京冬奧代表團一名選手飛抵北京機場落地確診新冠,目前已接受隔離,等待第2次篩檢。相關單位並未公開確診選手的身分及參賽項目。

綜合澳洲廣播公司(ABC)、澳洲新聞網報導,北京冬奧開幕式將於4日晚間登場,澳洲參賽代表團成員陸續抵達北京。但澳洲冬奧代表團團長利普舒特(Geoff Lipshut)證實,有一團員的機場PCR篩檢結果呈現陽性,不過這只是第一次篩檢而已,要等待二篩。

假如接下來的篩檢結果也呈現陽性,這名選手就必須轉移至隔離地點,一旦出現症狀就要到醫院,但若能及時解除隔離狀態,還是可以參賽。第2次篩檢將會確認此次檢測陽性是否為新的感染,或是以前染疫殘留的病毒片段。

