澳洲冬奧代表團選手驚傳確診　PCR陽性隔離中等待二篩

▲北京冬奧開幕式將於4日晚間登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲奧委會30日證實，澳洲的北京冬奧代表團一名選手飛抵北京機場落地確診新冠，目前已接受隔離，等待第2次篩檢。相關單位並未公開確診選手的身分及參賽項目。

綜合澳洲廣播公司（ABC）、澳洲新聞網報導，北京冬奧開幕式將於4日晚間登場，澳洲參賽代表團成員陸續抵達北京。但澳洲冬奧代表團團長利普舒特（Geoff Lipshut）證實，有一團員的機場PCR篩檢結果呈現陽性，不過這只是第一次篩檢而已，要等待二篩。

假如接下來的篩檢結果也呈現陽性，這名選手就必須轉移至隔離地點，一旦出現症狀就要到醫院，但若能及時解除隔離狀態，還是可以參賽。第2次篩檢將會確認此次檢測陽性是否為新的感染，或是以前染疫殘留的病毒片段。

A member of the Australian Olympic Team has received a positive PCR test on arrival at Beijing International Airport ahead of the #Beijing2022 Winter Olympic Games. https://t.co/g9fgnB6kwf pic.twitter.com/pRzaLzLdcl — AUS Olympic Team (@AUSOlympicTeam) January 30, 2022

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