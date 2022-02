他殘殺19歲嫩妻！浴缸「裝滿鹽酸」溶屍浸泡逾24小時　警破門嚇壞

▲20歲的札法爾(Meraj Zafar)涉嫌謀殺19歲新婚妻子。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲發生一起駭人的謀殺案,現年20歲的札法爾(Meraj Zafar)涉嫌謀殺19歲新婚妻子,還將她的遺體浸泡在鹽酸中。當札法爾向警方自首後,妻子的遺體早已腐蝕,目前正在進行後續調查與驗屍。

根據《每日郵報》報導,札法爾和妻子哈亞特(Arnima Hayat)住在雪黎北部北帕拉瑪塔(North Parramatta)的一棟公寓裡。哈亞特的家人在1月30日向警方報案表示,她已經失聯許久,沒想到當警方抵達住所破門進入時,屋內全是化學煙霧,哈亞特則被泡在倒滿鹽酸的浴缸裡。

