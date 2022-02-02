他殘殺19歲嫩妻！浴缸「裝滿鹽酸」溶屍浸泡逾24小時　警破門嚇壞

▲20歲的札法爾（Meraj Zafar）涉嫌謀殺19歲新婚妻子。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲發生一起駭人的謀殺案，現年20歲的札法爾（Meraj Zafar）涉嫌謀殺19歲新婚妻子，還將她的遺體浸泡在鹽酸中。當札法爾向警方自首後，妻子的遺體早已腐蝕，目前正在進行後續調查與驗屍。

根據《每日郵報》報導，札法爾和妻子哈亞特（Arnima Hayat）住在雪黎北部北帕拉瑪塔（North Parramatta）的一棟公寓裡。哈亞特的家人在1月30日向警方報案表示，她已經失聯許久，沒想到當警方抵達住所破門進入時，屋內全是化學煙霧，哈亞特則被泡在倒滿鹽酸的浴缸裡。

Parents of 19-year-old dead in an acid bath reveal she cut ALL contact https://t.co/rksSJWGSHD via @MailOnline — AustralAsian Centre for Human Rights and Health (@ACHRH_MELBOURNE) February 1, 2022

警方當時嚇得立刻退出屋外，而危險物處理小組抵達，穿著完整防護裝備進入後發現，哈亞特已明顯死亡多時，遺體大部分都已被腐蝕。警方負責人布恩（Julie Boon）表示，「這真的是一個非常恐怖的場景，對警方來說是一大挑戰。」

Police seek man after woman's body found in Sydney unit after suspected domestic violence https://t.co/pWzJcbwaS3 — ABC News (@abcnews) January 30, 2022

根據警方初步調查，哈亞特的死亡時間推測是在1月29日的中午至下午5時之間，死後被放在浴缸內超過24小時。哈亞特的父母傷心欲絕表示，女兒現在是醫學院的大二學生，從小夢想就是當一名醫生，但她在6個月前和札法爾同居後，就很少互相聯絡。

據了解，哈亞特是在死亡前幾周和札法爾結婚，而警方1月31日公布監視器畫面，影片中留著黑色鬍子的札法爾戴著墨鏡、穿著一件黑色背心，開著卡車前往連鎖五金用品店購買鹽酸。畫面公布不久後，札法爾本就到警局自首，他的律師薩柯爾（Mohamad Sakr）並未申請保釋，全案將在4月5日重新審理。