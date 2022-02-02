　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他殘殺19歲嫩妻！浴缸「裝滿鹽酸」溶屍浸泡逾24小時　警破門嚇壞

▲▼現年20歲的札法爾（Meraj Zafar）涉嫌謀殺19歲新婚妻子，還將她的遺體浸泡在鹽酸中。（圖／翻攝自推特）

▲20歲的札法爾（Meraj Zafar）涉嫌謀殺19歲新婚妻子。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲發生一起駭人的謀殺案，現年20歲的札法爾（Meraj Zafar）涉嫌謀殺19歲新婚妻子，還將她的遺體浸泡在鹽酸中。當札法爾向警方自首後，妻子的遺體早已腐蝕，目前正在進行後續調查與驗屍。

根據《每日郵報》報導，札法爾和妻子哈亞特（Arnima Hayat）住在雪黎北部北帕拉瑪塔（North Parramatta）的一棟公寓裡。哈亞特的家人在1月30日向警方報案表示，她已經失聯許久，沒想到當警方抵達住所破門進入時，屋內全是化學煙霧，哈亞特則被泡在倒滿鹽酸的浴缸裡。

警方當時嚇得立刻退出屋外，而危險物處理小組抵達，穿著完整防護裝備進入後發現，哈亞特已明顯死亡多時，遺體大部分都已被腐蝕。警方負責人布恩（Julie Boon）表示，「這真的是一個非常恐怖的場景，對警方來說是一大挑戰。」

根據警方初步調查，哈亞特的死亡時間推測是在1月29日的中午至下午5時之間，死後被放在浴缸內超過24小時。哈亞特的父母傷心欲絕表示，女兒現在是醫學院的大二學生，從小夢想就是當一名醫生，但她在6個月前和札法爾同居後，就很少互相聯絡。

據了解，哈亞特是在死亡前幾周和札法爾結婚，而警方1月31日公布監視器畫面，影片中留著黑色鬍子的札法爾戴著墨鏡、穿著一件黑色背心，開著卡車前往連鎖五金用品店購買鹽酸。畫面公布不久後，札法爾本就到警局自首，他的律師薩柯爾（Mohamad Sakr）並未申請保釋，全案將在4月5日重新審理。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
塔利班也看過她的A片！阿富汗唯一AV女優險遭親爸暗殺
過年穿衣「3禁忌」！　招來壞運破財變窮人
「這個黨」提前出局了！　無法角逐2022、2024
柯震東驚傳意外送醫！　傷勢照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他殘殺19歲嫩妻！浴缸「裝滿鹽酸」溶屍浸泡逾24小時　警破門嚇壞

塔利班也看過她的A片！阿富汗唯一AV女優　下海拍片險遭親爸暗殺

美2名駐校警察遭射殺　今年才剛結婚、當伴郎

普丁指西方忽視俄疑慮　盼為烏克蘭局勢找到解方

全校面前公開告白　他下秒尷尬了！清純女學生「1動作」卻被讚爆

第一階段貿易協議到期　美副貿易代表：中國未達承諾

甜美空姐詭失蹤　竟被老公「丟碎木機」絞屍滅跡！他見湖邊恐怖1幕

印尼西南群島地震　規模6

丹麥防疫全解封「與Omicron共存」　2／1起免戴口罩

分居不離婚！「卒婚」成夫妻新選擇　日本的新婚姻型態

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

他殘殺19歲嫩妻！浴缸「裝滿鹽酸」溶屍浸泡逾24小時　警破門嚇壞

塔利班也看過她的A片！阿富汗唯一AV女優　下海拍片險遭親爸暗殺

美2名駐校警察遭射殺　今年才剛結婚、當伴郎

普丁指西方忽視俄疑慮　盼為烏克蘭局勢找到解方

全校面前公開告白　他下秒尷尬了！清純女學生「1動作」卻被讚爆

第一階段貿易協議到期　美副貿易代表：中國未達承諾

甜美空姐詭失蹤　竟被老公「丟碎木機」絞屍滅跡！他見湖邊恐怖1幕

印尼西南群島地震　規模6

丹麥防疫全解封「與Omicron共存」　2／1起免戴口罩

分居不離婚！「卒婚」成夫妻新選擇　日本的新婚姻型態

超商女店員超狂　看鞋子就知道「咖啡大小杯」！貼心服務Get大紅包

正妹穿緊身小背心煮雞湯！彎腰擦桌「車頭燈全開」　本尊被神出了

逛台灣燈會邊抓寶可夢！高雄首成主場城市　這2天來玩最過癮

第一次喝茶の魔手「不會點」　專業台南人都推這1杯

中國新銳作家給大學生的「人艱指南」　談場戀愛、在「看臉的世界」學會打扮自己

大谷翔平親曝延長合約沒進度　「專注完成今年合約」

虎年運勢最差生肖是這個！「桃色風暴」害事業毀滅　另外5生肖也危險

他殘殺19歲嫩妻！浴缸「裝滿鹽酸」溶屍浸泡逾24小時　警破門嚇壞

大年初二求姻緣！這3星座有望「明年回娘家」　天蠍座注意爛桃花

房客刮傷廚房人造石檯面！一問「要整組換」他苦惱：報價3萬

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

國際熱門新聞

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

電玩奪命！網紅才剛po片遭男友勒斃

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

北韓史上最艱困紀錄片　看金正恩下樓梯

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

男友劈腿閨蜜！胖妹狂減30公斤變女神

男友拍照太醜！她氣到請他喝「在地冰咖啡」

空姐失蹤！遭尪丟碎木機絞屍滅跡

大腦貪婪揭密！　太貪心「2腦區」可能出問題

高中妹用濾鏡被轟噁　「巨乳片」吸570萬觀看

丹麥防疫全解封免戴口罩　與Omicron共存

7-11日本母公司出售旗下SOGO百貨

他公開告白被拒　女學生1動作卻被讚爆

更多熱門

相關新聞

紐西蘭總理接觸確診者　已進入自主隔離狀態

紐西蘭總理接觸確診者　已進入自主隔離狀態

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前被匡列為新冠肺炎確診案例的接觸者，已進入自主隔離狀態，預計隔離至2月3日，同一案例的接觸者，還有紐西蘭總督基羅（ Dame Cindy Kiro）現在也依循相同的指示，自主隔離中。

澳洲冬奧選手確診　PCR陽性隔離中

澳洲冬奧選手確診　PCR陽性隔離中

正妹記者懷孕想回紐西蘭遭拒　求助塔利班

正妹記者懷孕想回紐西蘭遭拒　求助塔利班

紐西蘭外島2小時連7震　最強規模6.4

紐西蘭外島2小時連7震　最強規模6.4

他婚禮完奔熟女按摩　回家砍死嫩妻

他婚禮完奔熟女按摩　回家砍死嫩妻

關鍵字：

澳洲謀殺鹽酸溶屍紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

雙胞胎名模爆婚變！打包眼鏡男回家過夜

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

最易「單身上癮」星座Top 3

丫頭月虧120萬、酷炫店倒閉！7藝人副業慘兮兮

大樂透2.1億一注獨得！獎落苗栗公館

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面