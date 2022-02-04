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60秒釀6300死傷！奧姆教「沙林毒氣」背後的殺人工廠內幕

▲麻原彰晃本創立奧姆真理教。（圖／路透）

▲麻原彰晃本為了研發沙林毒劑，還創立了製造殺人武器的工廠。（圖／路透）

●精選書摘

殺人武器工廠的內幕

沙林製造部隊的首領為土谷正實，底下有大谷、田中等三名助手。在工作分配上，化學藥品的調配量與實驗方法等，由土谷做出關鍵判斷與指示；大谷等助手依據指示進行長時間實驗，記錄反應結果。

大谷的生活場所是一棟被稱作「三角屋頂」，與第六薩諦安大樓位在同一地的兩層樓建物。一樓有二十張榻榻米那麼大，那裡是她與田中一起吃飯睡覺的空間。二樓住的是男性信徒。每天都沒有預定行程，在指令下來之前得在「三角屋頂」待命。一旦有工作下來，不管多早多晚，都會被車子載到四公里外的乞叉底蘗婆館強迫作業；時間長的話，一個人要十二小時，連吃飯與休息都不行。由於只要開始產生化學反應，在反應結束之前都不能停下來，他們還曾經連續監看了三十個小時左右。

大谷一開始並不知道自己製作的東西是什麼。同事田中則很積極地研讀文獻，她很有好奇心，進行作業時都會問土井問題。但是當田中窺視土谷寫有實驗程序的筆記時，遠藤就生氣了。「你只是作業員而已，最好不要知道那麼多，這些事你別想知道。」沙林的製造只有部分幹部才知道。

大谷注意到沙林的過程很偶然。助手的工作之一，是外出到東京都內的國會圖書館與慶應大學的圖書館，幫土谷取得外國的論文。大谷讀過部分論文，看到化學武器與沙林等字眼。接著想到土谷與中川經常說「小莎莉」、「小莎3」。她將這兩件事情連在一起，才知道自己正在製作的東西是沙林。

▲▼東京地鐵沙林毒氣事件,松本智津夫,麻原彰晃（圖／達志影像／美聯社）

▲▼麻原彰晃事實上計畫已久，更召集精銳幹部研發毒物。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東京地鐵沙林毒氣事件,松本智津夫,麻原彰晃（圖／達志影像／美聯社）

土谷反覆試行錯誤，終於想出有效合成沙林的方法。那就是將作業分成五個程序進行，最後的生成物就是沙林。五個程序如下：j由三氯化磷和○○合成出亞磷酸三甲酯（程序一）。k由亞磷酸三甲酯合成出甲基膦酸○（程序二）。l使甲基膦酸○和△反應，合成出甲基膦酸二氯化物（程序三）。m使甲基膦酸二氯化物和◇反應，合成出甲基膦酸二氟化物（程序四）。n將甲基膦酸二氯化物和甲基膦酸二氟化物混合，並使○○產生反應，合成出沙林（程序五）。

作業的關鍵點在於，每個程序是否能製造出所需的化學物質。由於使用市售的亞磷酸三甲酯可省去程序一，所以實驗從程序二開始進行，地點在乞叉底蘗婆館。土谷指定的化學物質會被倒入容量二十公升的三頸燒瓶中，並藉由高溫燃燒引起化學反應。該實驗是在名為「通風櫃」的裝置中進行的，該裝置可將產生的氣體排放到外部，而不會洩漏，大谷等人隔著通風櫃的玻璃監控。他們會在每個程序的最後，對產生的化學物質進行分析，確認它們是否符合預設目標，如果成功了就繼續下一步。如果進行的不順利，則改用不同的化學物質和不同的加熱溫度，再跑一次相同程序。

由於在程序四中會產生腐蝕性氣體，因此他們在乞叉底蘗婆館內，設置了一間有屋頂的組合小屋，叫作「Super House」，並在寬約五公尺、長約三公尺的空間內進行實驗。這是為了保護乞叉底蘗婆館內的精密設備，免受氣體侵害。由於金屬會被腐蝕，所以他們讓奧姆信徒製作了一個木製的通風箱，一天二十四小時都能聽到氣體排到外面「咻~」的聲音。在 Super House 裡要戴防毒面具進行作業。

程序四之前的作業由大谷等助手執行，最後的程序五由於太危險，他們被排除在外，場地也從乞叉底蘗婆館移到第七薩諦安大樓，由土谷、遠藤、中川負責作業。最後程序結束後，土谷會將樣本放入分析器，確認是否為沙林。

分析結束後，土谷說了一聲「終於弄好了唷」。看到他純然的歡喜樣子，大谷就知道沙林做出來了。

▲▼奧姆真理教事件。（圖／凌宇提供）

作者：NHK特別節目採訪組
譯者：劉冠宏　
摘自：凌宇《衝破封印的心靈魔物：奧姆真理教事件未解之謎議》

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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