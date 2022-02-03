日動物園脫逃演練　工讀生扮猛虎「敬業狂奔」秒被抓　網笑翻

▲身穿老虎人偶裝的工讀生被工作人員制伏，畫面超搞笑。（圖／推特／@ZOORASIA_office，下同）



記者王佩翊／編譯

日本那須野生動物園1月傳出有3名飼育員遭老虎咬傷的意外，其他動物園也不敢大意，橫濱市立動物園日前就趁著休園日進行「猛虎脫逃」的演練，從園方公布的照片可以看到，扮演大逃亡野獸的工讀生超敬業，穿上老虎裝後就在園內狂奔，怎知不久後就被園方的工作人員「撒網捕捉」，場面既搞笑又可愛，吸引大批網友按讚。

根據橫濱市立動物園的官方推特表示，這次特地趁著休園日，以「大地震發生時蘇門答臘虎脫逃」為主題，進行動物逃脫演習訓練。園方雖然在推文內強調，為了防範隨時都有可能發生的災害，這是非常重要的訓練，但是因為附圖太過搞笑，讓網友整個大歪樓。

只見負責扮演因為大地震而逃出籠舍的蘇門答臘虎的工讀生穿上「老虎裝」後，雖然敬業地想要配合情境在園區內奔跑，但是因為人偶裝的面部表情實在太過可愛，因此看起來就像是在動物園內悠閒散步一樣，一點也不可怕。

在演練尾聲，工讀生按照安排，在一個狹窄的通道內假裝被重重工作人員制伏，並撒網捕捉。但是由於人偶裝的表清依然很歡樂，因此整個畫面就像是老虎躺在地上向工作人員撒嬌一樣，讓網友大呼又好笑又可愛。相關推文po出後，隨即吸引1.7萬名網友按讚，並獲得7000多次轉推。

另一方面，日本「那須野生動物園」1月發生3名飼育員遭老虎咬傷的意外，其中1名22歲保育員右手被咬斷，只能截肢。據悉，當時保育員正好要將老虎從室內的館舍移到戶外的展廳，因此進入工作人員的專屬通道，沒想到卻在通道內遭老虎攻擊。

原來老虎根本整夜都沒有回到籠舍，經調查是前一晚負責將老虎移回室內籠舍的工作人員並未確實完成工作，才會導致意外發生。因此各動物園對於類似情形不敢大意，積極針對各種情況進行演練。

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