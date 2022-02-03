盜領親媽老人年金！啃老男「水泥塚封母屍」　放家門口1年多無人知

▲男子將母親的屍體以水泥封存在家門前的空地。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名無業男子將死亡母親的屍體以水泥封存在自家門口的空地內，並且未申請死亡證明，就這樣隱藏母親死亡的事實長達1年多，為的就是要盜領母親的老人年金，整個過程得手135萬日幣（約新台幣32.8萬元）。犯行曝光後，男子被依詐欺與屍體遺棄罪起訴，津市地方法院2日判其2年6個月徒刑，緩刑4年。

根據《伊勢新聞》報導，三重縣津市現年54歲的無業男子駒田幸則2020年8月發現同住的母親死亡，但是因為深怕母親死後無法再依靠老人年金生活，因此向其他人隱瞞媽媽死亡的事實，同時也沒有向政府申報。為了抹滅證據，他買來水泥，在自家門口的空地挖洞，並將母親的屍體埋藏在內後，灌入水泥「封屍」。

駒田幸則在母親死後，從2020年10月至2021年10月為止，7度假冒母親名義，盜領匯入帳戶內的135萬日幣（約新台幣32.8萬元）老人年金。駒田被依詐欺與屍體遺棄嫌疑起訴，辯護律師卻表示，被告誠心悔改，且已經償還135萬日幣（約新台幣32.8萬元）中的100萬日幣（約新台幣24.3萬元），並承諾從下個月開始每月定期償還6000日幣（約新台幣1458元）的年金。

津市地檢1月25日向法官求處2年6個月徒刑，被告律師請求緩刑，津市地方法院2日開庭。法官認為，被告雖為了盜領年金而將母親的遺體用水泥封存，但是已展示出悔改的態度，且有更生的決心，再加上已經償還100萬日幣（約新台幣24.3萬元），因此判處被告2年6個月徒刑，並緩刑4年。不過相關判決出爐後，隨即引發熱議，多數網友都認為，嫌犯行為殘忍，2年6個月的刑期實在太短。

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