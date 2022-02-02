南韓光州崩塌公寓再傳意外！25噸重混凝土崩落地面　發現失蹤者腳踝

▲南韓光州市興建中公寓大樓「花亭現代IPARK」再度傳出意外，201棟西側外牆25噸重混凝土崩落地面。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州市一處由HDC現代產業開發興建中的公寓大樓「花亭現代IPARK」今（2）日再度傳出意外，201棟西側外牆（1號線）稜角部分歪斜的25噸重大型混凝土於上午8時坍塌，部份混凝土跌至22層樓、甚至掉落在1樓地面，當局緊急疏散150名搜救人員，而稍早傳出第4名失蹤者被尋獲。

根據《韓聯社》，南韓跨政府中央收拾事故本部、地區事故收拾統合對策本部2日上午10時召開記者會發布上述消息，表示混凝土崩塌掉落前警報系統就曾數度示警，之後伴隨著巨大聲響，大型水泥混凝土沿著建築物外牆坍塌掉落至地面，巨大的衝擊引起一片塵土。

消防當局指出，事發前HDC現代產業開發有119人、消防人員有38人，共152人在現場進行搜救工作等各項作業，當局緊急疏散150多人，目前未傳出傷亡。

消防廳119對應局長研判，可能是為了加快搜救速度而投入過多重型裝備，導致其所產生的振動間接對建築物混凝土構造產生影響，造成其崩落地面；而他也指出，這場意外發生的事故並未對27樓的失蹤者搜救行動造成影響。

另外，消防當局在記者會上也補充，昨（1）日的搜救行動中，於下午4時20分在26樓2號線發現疑似是失蹤者的腳踝，目前當局正在全力開挖，預估將耗費不少時間。據悉，1月11日該棟公寓大樓發生外牆坍塌事故後，有6名窗戶、管線安裝人員被土石掩埋失蹤，目前已發現4名失蹤者，還有2人尚未被尋獲。

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