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春節大餐多吃免煩憂　台南提供好山好水春遊消脂甩油好妙方

▲台南市長黃偉哲指出，台南提供好山好水春遊消脂甩油好妙方，民眾可以出遊多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南提供好山好水春遊消脂甩油好妙方，民眾可以出遊多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

初一早、初二早、初三睡到飽，在連續3天的圍爐團圓後，初三是個好好休息睡飽飽的日子，但如果起床後踏上體重計，有被爆升體重驚嚇到，可以相揪親朋好友，一起外出運動踏青。

▲台南市長黃偉哲指出，台南提供好山好水春遊消脂甩油好妙方，民眾可以出遊多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨著台南氣溫回暖，台南市長黃偉哲提醒大家，過年連假大魚大肉大啖美食之際，也要開始積極運動消脂甩油，才能維持健康身材與增加自身免疫力，所以跟市民朋友推薦幾處登山健行好所在，如台南第一高峰大凍山、南台灣知名的賞花勝地楠西梅嶺等景點，多條登山甩油步道適合全家共遊，登山後再前往鄰近的關子嶺、龜丹地區享受溫泉湯浴，讓身心得到十足的放鬆，為人生一大樂事。不過正值防疫警戒期間，戶外活動時也要注意自身防護、口罩戴好戴滿，這樣才能美景與甩油雙雙達標，享瘦又健康。

▲台南市長黃偉哲指出，台南提供好山好水春遊消脂甩油好妙方，民眾可以出遊多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

習俗上初二是回娘家的時節，也有不少家庭順道趁著這天闔家出遊。據台南市觀光旅遊局統計，初二一整天仍維持過年走春出遊的熱潮，溪北大關子嶺地區初二也有近2萬人出遊，關子嶺有著台南第一高峰-大凍山，開年新春登小百岳象徵步步高昇，望遠美景汗水淋漓暢快身心。登山運動後順便走訪關子嶺泥漿溫泉，舒緩疲勞養顏美容。

▲台南市長黃偉哲指出，台南提供好山好水春遊消脂甩油好妙方，民眾可以出遊多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄰近的崁頂福安宮，求業績求財運香火鼎盛，祈求開工如虎添億旺全年，健康發大財，順遊東山咖啡公路，椪柑正是當季好伴手。七股鹽山、井仔腳鹽田、雙春及北門將軍也有近15萬旅客沿著台南濱海海岸沿線走春，旅客攀登雪白鹽山祈福合影大財神，吹著微微海風療癒無比。佳里蕭瓏文化園區及麻豆總爺藝文中心，春節休館後重新開園，也吸引近萬人入內參觀。市區孔廟及赤崁園區古蹟周邊近2萬5千人遊覽，本市評鑑連年特優的觀光遊樂業，頑皮世界與尖山埤江南渡假村也有近6千人大小朋友入園。在晴朗天氣繼續加持之下，大年初三一早台南各地景點人潮仍持續湧現，街道巷弄熱鬧年節氣氛帶動觀光熱潮，今早市區經典景點區域，國華海安、小西門及南紡商圈有近3萬人逛街排隊吃美食。安平老街、新化老街及鹽水老街景點近2萬旅客走訪在地攤商小吃，體驗當紅如手拉胚等趣味小玩藝。大關子嶺地區一早有近萬人登高運動賞景泡湯，虎頭埤風景區近2千人騎自行車散步飽覽環湖風光。黃金海岸、漁光島及觀夕平台等濱海沿線也有近2千人前往觀海親水沙灘漫步。頑皮世界一早就大小朋友破千人湧入，與動物互動親近生態自然。

▲台南市長黃偉哲指出，台南提供好山好水春遊消脂甩油好妙方，民眾可以出遊多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）
根據中央氣象局預報，台南溫暖的好天氣年假會一直延續，台南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，過年連假已經悄然過了一半，千萬要好好把握剩下的假期，到台南各地的山水遊春巷弄行春藝文走春，米其林三星路線悠遊漫步，豐富的自然景區與20多條登山健行甩油路線，夜間春節燈會活動仍然持續進行中。

▲台南市長黃偉哲指出，台南提供好山好水春遊消脂甩油好妙方，民眾可以出遊多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南許多戶外開闊的景點都是疫情下春遊的首選，如尖山埤江南渡假村、頑皮世界、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤及雙春濱海遊憩區等，都是親近大自然的好地方，而在團聚之餘，到台南富有文化的古蹟也能讓大朋友小朋友寓教於樂，如安平古堡、赤崁樓及億載金城都是不錯的選擇，讓大家在新的一年能健康及快樂，同時也能增加對台南的認識，一同探索台南的歷史面紗，邀請大家把握假期，一同戶外健康踏青走逛台南。更多景點導覽地圖、人流警示及交通疏運等資訊可至台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）查詢。

▲台南市長黃偉哲指出，台南提供好山好水春遊消脂甩油好妙方，民眾可以出遊多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南提供好山好水春遊消脂甩油好妙方，民眾可以出遊多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南提供好山好水春遊消脂甩油好妙方，民眾可以出遊多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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