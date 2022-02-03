台南濕地美景盎然　黃偉哲歡迎全國民眾踏青走春

▲台南濕地生態多元，有生態文化豐富的四草濕地、美景傲人的北門濕地，還有景色豐富多變的嘉南埤圳濕地，除了生態保育功能之外還得天獨厚的景觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南濕地生態多元，有生態文化豐富的四草濕地、美景傲人的北門濕地，還有景色豐富多變的嘉南埤圳濕地，除了生態保育功能之外還得天獨厚的景觀，適合在假日期間走訪，除了親近自然外，亦能體驗週邊地區豐富產業特色，市長黃偉哲歡迎全國民眾春節期間到台南走走，玩賞悠遊。

農業局長李建裕表示，台南濕地生態多元，除豐富的埤塘濕地外，更有全台唯二的國際及重要濕地，濱海濕地風光更是相當值得遊覽，不同的濕地各具獨特風情，無論是休閒遊憩或進行生態體驗，都是不錯的選擇，歡迎民眾同來走訪。

年節期間逢落羽松綠葉轉紅的時節，大片紅色的落羽松林映在平靜的湖面上，美景令然驚嘆。走訪台南六甲菁埔埤，除了落羽松林的美景，春節期間此處亦有特色市集，展售六甲區在地商品。欣賞美景之虞，亦可參觀菁埔埤邊的百年抽水機和具有濃厚歷史氣息的林鳳營火車站，體驗鄉間的純樸風情。

揮別六甲，亦可至座落於後壁區和白河區交界處的上茄苳埤，此處以「小南海」之名為人所熟知，是目前台南市轄內保存較完整人為擾動少的灌溉埤塘，生態資源豐富。現今上茄苳埤周邊設有瞭望臺、觀鳥步道、賞景平臺、環湖步道及小南海景觀吊橋等，可以欣賞到成群白鷺鷥佇立於濱水樹叢上或輕巧掠過水面的身影，清風吹拂過廣闊的水面帶起一波波漣漪，美景一望無際。上茄苳埤邊靜靜佇立的普陀寺，沒有一般廟宇的人潮喧囂鐘鳴鼓響，自有一番簡樸清幽。此處相當適合闔家蒞臨漫步賞玩，正是春節出遊最佳景點。

若想往海邊走走，安南區四草野生動物保護區是個絕對不會錯的選擇，此處有「水鳥天堂」的美稱，台南三寶黑面琵鷺、高蹺鴴、反嘴鴴都能在這裡見到，還有各種珍稀鳥類，是賞鳥的絕佳去處，春節期間有提供導覽服務。稍往北行，便能抵達曾文溪口重要濕地，這黑面琵鷺渡冬期間重要的棲息及覓食場所，是全國愛鳥人士不可錯過的賞鳥地點，也值得全國各地民眾到此一遊，順路可以到七股特生中心欣賞「廢鐵成鋼─鐵雕黑琵創作展」，來一趟生態藝術之旅，是春節假期走春踏青的絕佳去處。

台南市轄內每個重要濕地都各具特色，值得全國民眾親自造訪體驗，希望在欣賞美景打卡拍照的同時，也能了解濕地生態保育的重要性，歡迎全國各地的民眾來台南，吃在地，遊濕地。