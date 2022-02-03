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春節到元宵節南消七大隊中正分隊每晚祈福點燈　打卡按讚拿御守紅包

▲農曆春節期間至元宵節，台南市消防局中正分隊每晚8時至9時祈福點燈，每晚參觀前100名就有機會獲得火德星君御守、紅包袋或意想不到的小禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲農曆春節期間至元宵節，台南市消防局中正分隊每晚8時至9時祈福點燈，每晚參觀前100名就有機會獲得火德星君御守、紅包袋或意想不到的小禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節期間至元宵節，台南市消防局中正分隊每晚8時至9時祈福點燈，並開放廳舍後方廣場及中庭供民眾參觀「日本群馬縣燈籠交流區」及「祈福燈區」，每晚參觀前100名就有機會獲得火德星君御守、紅包袋或意想不到的小禮物，有興趣的民眾可以現場領取祈福卡，寫下新年心願或祈福話掛在祈福區。

▲農曆春節期間至元宵節，台南市消防局中正分隊每晚8時至9時祈福點燈，每晚參觀前100名就有機會獲得火德星君御守、紅包袋或意想不到的小禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊為了推廣古蹟防災及提升市民防火防災意識，特別結合在地文化台灣祀典武廟的火德星君，辦理防範火災、護祐平安，消防燈籠祈福點活動，燈懸掛在中正分隊和台灣祀典武廟的燈籠超過2000顆，是由台南市在地高中、國中、國小及幼兒園等學校師生共同參與繪製，每一盞燈籠有臺南古蹟廟宇防災、防火宣導、消防救災救護、車輛裝備器材等圖案為主題，五顏六色風格多變，共同為市民、為消防人員、為疫情祈福。

▲農曆春節期間至元宵節，台南市消防局中正分隊每晚8時至9時祈福點燈，每晚參觀前100名就有機會獲得火德星君御守、紅包袋或意想不到的小禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次點燈活動所在地的中正分隊，位在湯德章紀念公園圓環旁，建築中央的高塔「火見樓」是1930年為紀念對消防有功的住吉秀雄而建，是日據時期台南市區最高的建築物，過去扮演著守護安全的千里眼，也是台灣光復初期唯一的消防據點；台灣祀典武廟的火德星君即民間俗稱的火神爺，掌管天下一切與火相關的事務，可以庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神，本次點燈就是以火德星君為主燈意象和象徵消防119一同懸掛在火見樓之上，庇佑市民平安。

▲農曆春節期間至元宵節，台南市消防局中正分隊每晚8時至9時祈福點燈，每晚參觀前100名就有機會獲得火德星君御守、紅包袋或意想不到的小禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊長黃輝林表示，消防燈籠活動在市長黃偉哲、祀典武廟主委林培火與消防局長李明峯的大力支持下，在過年前1月19日119消防節前夕由消防人員親自施工作業掛上，並特別和日本群馬縣的燈籠進行交流懸掛，希望於歲末年終火德星君護佑台南，讓市民們平安順利過好年。

▲農曆春節期間至元宵節，台南市消防局中正分隊每晚8時至9時祈福點燈，每晚參觀前100名就有機會獲得火德星君御守、紅包袋或意想不到的小禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊提醒各位民眾進入燈區請戴好口罩、量體溫、實名制、保持社交距離，歡迎大家前來賞燈拍照打卡並於FB第七救災救護大隊粉絲專頁按讚。最後，在此呼籲市民朋友近期天氣再度轉冷，也請居家務必保持通風，避免一氧化碳中毒，過年期間使用合格的爆竹煙火、注意用火用電安全、留意串接使用液化石油氣，也請珍惜救護資源，共同打造安全的宜居環境。

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