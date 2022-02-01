春節別吃出一身肥　營養師提醒年菜零食酌量、慢性病患忌口

▲南投醫院營養師提醒民眾春節期間的健康飲食要領。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

今年春節連假長達9天，家家戶戶團圓吃高熱量的大餐、享用年菜與零嘴，往往連假結束時，體重也增加好幾公斤；衛福部南投醫院營養師提醒民眾，過年期間除品嘗美味，更要留意健康、維持運動習慣，而慢性疾病患者需按時用藥、避免三高失控，造成身體不適或引起諸多併發症。

營養師陳佳祺指出，部分民眾因疫情影響，會選擇上網購買糖果、開心果、牛肉乾及魷魚絲等零嘴年貨，但有些食物不耐久放，且食用後反對身體造成負擔，採買數量不宜太多；他建議可買蒟蒻干、低鹽海苔片及脫水乾燥蔬果薄片等熱量低又有飽足感的食物，另可選擇小包裝取代大包裝，以免一不注意越吃越多。

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今年疫情也讓許多人選擇在家圍爐、準備年菜，陳佳祺提醒選購年菜時，需留意熱量標示，儘量選擇煮、蒸、拌、滷、烤的方式，少選擇煎、炸料理，並注意烹煮份量，以免吃不完而一再加熱。

慢性病患部分，營養師提醒糖尿病患者應注意碳水化合物的攝取，避免直接影響血糖；高血壓患者需避免攝取過多滷汁、醃製品等高鹽分的食物；腎臟病患者則需留意蛋白質及礦物質的攝取；痛風患者要避免飲酒及大魚大肉；高血脂的病人應避免油炸、高飽和脂肪食物之攝取。