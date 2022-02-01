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麥當勞買1送1、肯德基吃1元雞塊！「6大速食店」春節優惠一次看

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲6大速食店春節優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

年菜吃膩沒關係！《ETtoday新聞雲》整理6大速食店「春節限定優惠」，像是麥當勞、漢堡王都能爽吃買1送1，加碼還有拿坡里買10送10，雞腿、雞翅一次滿足，而肯德基則推加1元多吃4塊上校雞塊，假期間如果想來點罪惡美食還能省荷包。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞至2月22日前有買分享盒爽喝指定飲品買1送1。

●拿坡里
「拿坡里」虎年限定「虎夠有義式」超狂活動登場，即日起至3月2日「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，期間凡於門市購買「義式炸雞桶」免費再嗑10隻隱藏版「蔥香蒜辣雞翅」，且只送不賣，炸雞一次買10送10還能爽吃不同部位，趕快揪同事、朋友開吃了。

●麥當勞
「麥當勞」即日起至2月22日止祭出「指定飲品買1送1」優惠活動，期間凡購買任一分享盒就能爽喝指定飲品買1送1，指定飲品包括汽水（可口可樂、可口可樂zero、雪碧）、冰紅茶(無糖、檸檬風味）、冰綠茶（無糖），限同品項中杯或大杯，最多買5送5。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王虎年最新優惠券。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

●漢堡王
「漢堡王」祭出虎年最新優惠券，一共有5大專區組合，其中，人氣「買1送1」祭出小華堡、煙燻辣椒脆雞堡、華鱈魚堡、醬香雙豬櫛瓜堡及辣薯球、雞塊等共7品項買1送1；「超值選」則有用銅板50元就能爽嗑經典脆雞堡、Pocky聖代等；除外還有個人超省餐、雙人激省餐、超值早安餐等組合，狂省到不行，即日起至2月7日限時搶吃。

提醒該優惠券不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店則不提供。

●繼光香香雞
「繼光香香雞」推出新年限定「新春分享桶」，一整桶不僅能吃到大份香香炸雞、Q軟阿根廷魷魚、墨魚甜不辣及甜心地瓜球外，凡購買該組合還可獲得「刮刮卡」1張，每張都有雙重好禮，包括最高88元的商品抵用金，可於下次消費折抵，還有機會刮中最大獎「幾歲送幾份香香炸雞」，以及香香炸雞免費吃、杏鮑菇半價等好康，數量有限、送完為止，即日起至2月6日限定吃、限時刮，提醒刮刮卡可兌換時間為2月7日至3月31日止。

●肯德基
「肯德基」即日起2月14日祭出「買任一桶餐+1元爽吃4塊上校雞塊」，提醒須以預定快取方式購買才享優惠。

●21PLUS、21風味館
「21PLUS、21風味館」即日起至2月6日祭出「虎哩吉祥吃烤雞」限定套餐，內含香草烤雞（附2烤雞沾醬）x1、香脆炸雞翅x2、紫玉地瓜球x1、小薯霸x1，直接下殺77折、488元就能吃到，且外送平台foodomo同享優惠，但新店家樂福、桃園經國、新竹大潤發、烏日高鐵、21TOGO及台積電等門市不適用此優惠。

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