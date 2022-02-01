西螺福興宮除夕開廟門湧萬人！　台中一家人「插頭香」拿美金紅包

▲西螺福興宮初夕夜，在廟門隔了5條發放一元美金紅包動線發送，讓民眾排隊領取，除夕夜遇寒流，仍湧入上萬人潮祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮太平媽祖廟已有305年歷史，每年除夕夜循古禮舉行開廟門、搶頭香與施放高空煙火。今年初夕夜配合中央防疫政策雖不辦搶頭香活動，除開廟門時施放高空煙火為新冠狀病毒疫情影響民眾祈福外，在廟門隔了5條動線發放1元美金紅包動線發送，讓民眾排隊領取，除夕夜遇寒流，仍湧入上萬人潮祈福。

西螺福興宮每年在除夕夜舉辦與太平媽一起守歲慶團圓活動，至大年初一施放高空祈福煙火後，隨即開廟門發送美金紅包，已成台灣歲時祭儀農曆春節廟宇盛事，今年已邁入第17年發放象徵一元復始、萬象更新的1元美金紅包；2022年壬寅年為虎年，以「福虎生財」為主題設計，充滿年味的老虎年畫形狀的賀卡非常討喜。

▲除夕夜23時許，陳亞蘭歌仔戲團帶來跳「加冠」寓意天官賜福、升官進財，為前來領美金紅包的民眾在新的一年帶來財氣及好運。（圖／記者蔡佩旻攝）

除夕夜民眾吃完圍爐團圓飯後，攜家帶眷到福興宮等待開廟門、發紅包，大約晚間9時許就開始有民眾前往排隊等待，人龍隊伍末端排到800公尺外的大橋路，來自台中80多歲的蘇爺爺與蘇奶奶拄著拐杖與家人一同在除夕夜排在第一位，領到西螺福興宮1元美金紅包，顯得相當開心。

除夕夜11時許，陳亞蘭歌仔戲團帶來跳「加冠」寓意天官賜福、升官進財，為前來領美金紅包的民眾在新的一年帶來財氣及好運。大年初一0時一到，夜空綻放五彩繽紛的煙火，迎接虎年到來，準時開啟廟門，讓信眾進入點上今年的第一炷香，向太平媽祖祈福新的一年順遂平安，也將美金紅包繞過香爐，帶回家當帶財錢母。

▲除夕夜因疫情取消公開活動，雲林縣長張麗善低調前往福興宮為雲林縣親祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

廟方準備8800份虎年開運一元美金紅包，由西螺福興宮董監事發送，美金紅包在1小時內即發贈完畢。西螺福興宮廟前搭配老街設置花燈年味濃厚，四周街道擴大佈置長達1公里的燈籠海，2萬多顆燈籠照亮西螺小鎮，打造西螺除夕不夜城。預計起展出到3月初，可供民眾新春出遊到廟參拜後，駐足停留拍照分享。

西螺福興宮董事長表示，今年雖取消搶頭香人潮仍多，將近2萬多人，除了同步宣導防疫之外，引導民眾從後方多條道路散去，今年發出8800份美金紅包，民眾拿回去後一來保平安、二來放在家中財庫，讓大家財源廣進、生意興隆。

▲西螺福興宮每年在除夕夜舉辦與太平媽一起守歲慶團圓活動，至大年初一施放高空祈福煙火後，隨即開廟門發送美金紅包，已成台灣歲時祭儀農曆春節廟宇盛事。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大年初一零時一到，夜空綻放五彩繽紛的煙火，迎接虎年到來。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2022年壬寅年為虎年，西螺福興宮以「福虎生財」為主題設計，充滿年味的老虎年畫形狀的賀卡非常討喜。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲來自台中80多歲的蘇爺爺與蘇奶奶與家人一同在除夕夜領到西螺福興宮1元美金紅包，陳亞蘭也送上一張「嘉福同慶」春聯。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮廟前搭配老街設置花燈年味濃厚，四周街道擴大佈置長達1公里的燈籠海，2萬多顆燈籠照亮西螺小鎮，打造西螺除夕不夜城。（圖／記者蔡佩旻攝）





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