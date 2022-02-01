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全聯福袋「保時捷、賓士」得主全出爐！「幸運中獎序號」一次看

▲▼全聯福袋祭出夢幻頭獎。（圖／業者提供）

▲全聯福袋開獎了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大年初一就是搶福袋、試手氣！今年「全聯」首度開放門市、線上購買，各別推出專屬限量福袋，總計逾14萬個，有機會抽中價值369萬保時捷、價值155萬賓士車等夢幻大獎，今（1）日上午9時起開賣，吸引大批民眾搶買。稍早，最大獎3台名車的「幸運號碼」正式出爐，有搶到福袋的人趕緊來對獎。

▲▼全聯福袋抽獎。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲全聯福袋頭獎獎號出爐。（圖／翻攝全聯福利中心臉書）

全聯虎年限定福袋今（1）日上午9時起正式開賣，稍早直播搶先抽出2台保時捷名車的幸運得主，其中，序號「176336」幸運奪得369萬Porsche Cayenne Coupé；序號「069836」獲得Porsche Taycan；而線上福袋序號「1187」則幸運獲得Mercedes-Benz A180。

另，實體門市特別獎幸運號碼也一一出爐，「3448」幸運獲得蝦皮購物1500元購物金；「5779」獲得OPPO Enco Free 2真無線降噪耳機；「6415」獲得ezTravel環島之星行程抵用券3000元；「7109」獲得指舞春秋頭肩頸背45分鐘按摩兌換券4張；「5297」獲得漢堡王小華堡50顆；「2158」獲得牛角集團特選方案回數卡；「8885」獲得TutorABC8堂英語互動課；「8893」獲得World Gym3個月單點運動會籍。

精品家電獎部分，號碼「8984」幸運獲得SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)；「0447」獲得SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R)，以上每獎項皆有31人幸運中獎。

全聯虎年限定福袋總計超過14萬個，實體門市祭出逾13萬個，並有3種規格選擇，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋（1次抽獎機會）」、1400元「Ed Hardy福箱（7次抽獎機會）」及1600元的「柳宗理福鍋（8次抽獎機會）」，皆有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」共2台保時捷夢幻名車，還有其他共8家廠商各31名之特別獎項，總獎項數高達312個。

▲▼全聯福袋祭出夢幻頭獎。（圖／業者提供）

▲線上福袋頭獎抽賓士車。

而線上專屬「福虎生豐福袋」全台限量9999份共賣出9634個，總計抽出13個獎項，其中，「1187」幸運獲得155萬Mercedes-Benz A180；「6307」、「6626」獲得Gogoro VIVA MIX KEYLESS（共2台）；「2276」、「5543」獲得Apple iPhone13 pro 128G（共2台）；「8875」、「1973」、「5323」獲得Dyson Supersonic吹風機HD08（共3台）；「7830」、「9282」、「0071」、「2809」、「4616」獲得全聯福利點100,000點（共5名）。

▲▼家樂福買福袋人潮。（圖／業者提供）

▲家樂福一早湧買福袋人潮。

另，家樂福虎年新春福袋也於今（1）日上午10時起限量開賣，依排隊順序發放號碼牌開放購買，量販店每店限量100份、超市限量30份，不限會員都可購買，每人限購1份，單店最快10分鐘完售，不少人更是半夜就來排隊等買，就是要準備試手氣搶當護國神山股東。

家樂福今年福袋頭獎祭出「(2330)台積電股票1張現金獎」共1名及「(2884)玉山金股票3張現金獎」共1名，市價以購買日股價計算，消費者須在2月9日23時59分序號登錄截止前，至活動網頁輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，本獎項以電腦隨機抽獎，預計2月14日公佈中獎名單。

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