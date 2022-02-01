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抓到了！新北父子「自主管理」逛高雄爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

記者吳奕靖／高雄報導

新北13歲確診男童發病之後，他的父親也在31日發病確診，不過現在卻傳他的父親是在10日才從大陸入境、25日完成檢疫，經過疫調之發現是在在自主健康管理期27日時和孩子在高雄逛街，還前往自助餐廳饗食天堂用餐，對此高雄衛生局回應：不排除會開罰。

▲18942個案，新北男童父親在自主管理期間還去饗食天堂用餐 。（圖／高雄市政府提供）

▲18942個案，新北男童父親在自主管理期間還去饗食天堂用餐 。（圖／高雄市政府提供）

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1日確診的個案13歲新北男童的父親，在1月10日從大陸入境，經過14天的檢疫隔離，25日出來後卻在30日發病，31日匡列採檢，2月1日確診，Ct值20.9。依照高雄市府公布的足跡來看，父子兩人在27日有共同足跡，在27日同遊哈克資訊廣場、三井3C，一同搭乘民族幹線公車至高雄大遠百饗食天堂用餐，只是他在25日才解除隔離，27日前往饗食天堂用餐時，是在自主健康管理期間。

▲18942個案，新北男童父親在自主管理期間還去饗食天堂用餐 。（圖／高雄市政府提供）

▲18942個案，新北男童父親在自主管理期間還去饗食天堂用餐 。（圖／高雄市政府提供）

但這樣的行為是否違法，高雄市政府衛生局回應，依據中央流行疫情指揮中心公告：「自主健康觀禮對象無症狀者可以正常生活，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，禁止與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動」。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調這個行為是不允許「該罰就罰」！但是因為他現在住院隔離當中，會等到康復進行意見陳述之後，再決定是否要將依傳染病防治法第36條處分，罰則為新台幣3000到15,000元罰款。

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